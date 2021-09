Angela Merkel news : La crise de l’euro est pire que le Brexit ! Superbe confession avant la sortie | Monde | Nouvelles

Angela Merkel est devenue chancelière en novembre 2005, maintenant la position du pays au sein de la plus grande économie de l’Union européenne et supervisant les décisions politiques clés. Elle quittera son poste plus tard ce mois-ci. L’un de ces événements clés a été le Brexit. Des années de querelles souvent extrêmement amères sur un certain nombre de questions liées au départ de la Grande-Bretagne de l’UE se sont ensuivies, dont certaines les deux parties se disputent encore à ce jour.

Le Brexit est considéré comme un coup dur pour l’UE, avec des militants de plusieurs autres États membres, dont la France, l’Italie et les Pays-Bas, poussant leurs pays respectifs à suivre la Grande-Bretagne hors du bloc pour protester contre le fait d’être enchaîné aux règles de l’UE.

Mais lorsqu’on lui a demandé lors d’une table ronde ouverte et franche à Düsseldorf quel a été son moment le plus difficile, Mme Merkel a opté pour la crise dévastatrice de la zone euro qui menaçait de mettre l’UE à genoux.

En 2009, les États membres de l’UE, la Grèce, le Portugal, l’Irlande, l’Espagne et Chypre se sont retrouvés incapables de rembourser ou de refinancer leur dette publique ou de renflouer les banques surendettées sous leur supervision nationale.

Ils avaient donc besoin de l’aide de tiers comme d’autres pays de la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI).

La crise a frappé la Grèce le plus durement, le gouvernement du pays ayant admis très tôt que ses déficits budgétaires étaient bien plus élevés qu’on ne le pensait initialement, et en 2010, la Grèce a appelé à une aide extérieure urgente et a reçu un énorme renflouement UE-FMI.

Les membres de la zone euro ont introduit une série de mesures de soutien tout au long de l’année, tandis que la BCE a abaissé les taux d’intérêt et fourni des prêts bon marché de plus de 1 000 milliards de dollars pour maintenir les flux monétaires entre les banques européennes.

En novembre 2010, l’Irlande a reçu un plan de sauvetage UE-FMI, suivi du Portugal six mois plus tard en mai 2011. Deux mois plus tôt, la Grèce a reçu son deuxième plan de sauvetage énorme, tandis que l’Espagne et Chypre ont reçu des plans de sauvetage en juin 2012.

Ailleurs au cours de la table ronde révélatrice, Mme Merkel a déclaré que l’un de ses moments les plus satisfaisants au pouvoir était l’adoption du traité de Lisbonne, qui a été signé par les États membres de l’UE en décembre 2007 et est entré en vigueur deux ans plus tard en 2009.

Il a principalement modifié le traité de Maastricht, mettant en œuvre un certain nombre de changements politiques visant à fournir une base beaucoup plus solide pour l’UE.

La chancelière allemande a également révélé que l’un de ses meilleurs moments a été lorsque les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont finalement accepté un énorme plan de sauvetage contre les coronavirus après des mois d’âpres disputes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle quittait ses fonctions la conscience tranquille, Mme Merkel a répondu par un “oui” très clair, ajoutant aux applaudissements du public : “Je pense avoir apporté ma contribution”.

On sait très peu de choses sur ce que la chancelière allemande va maintenant remplir son temps après des journées interminables et de longues heures au cours de ses plus de 30 ans en politique.

Lorsqu’on lui a demandé ce que son avenir lui réservait, Mme Merkel a répondu : “Est-ce que je veux écrire ? Est-ce que je veux parler ?

« Est-ce que je veux faire de la randonnée ? Est-ce que je veux être à la maison ? Est-ce que je veux parcourir le monde ?

“Pour cela, j’ai décidé de ne rien faire pour le moment et d’attendre une minute pour voir ce qui va suivre. Je pense que c’est très fascinant.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.