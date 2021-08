Angela Merkel rencontrera Vladimir Poutine à Moscou pour le dernier sommet sur l’accord Nord Stream 2 | Politique | Nouvelles

in

La chancelière allemande se rendra deux jours plus tard en Ukraine, a-t-il ajouté. Les discussions devraient porter sur le gazoduc Nord Stream 2 qui transportera le gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne. Ce sera l’une des dernières missions à l’étranger de Mme Merkel avant qu’elle ne quitte son poste de direction en septembre.

Le service de presse du Kremlin a également confirmé la rencontre.

Il a déclaré dans un communiqué: “Les parties devraient discuter de l’état actuel et des perspectives de coopération dans divers domaines, ainsi que d’un certain nombre de questions internationales et régionales urgentes”.

Le président Poutine et Mme Merkel ont eu des entretiens en personne pour la dernière fois en janvier 2020.

Depuis son dernier déplacement dans la capitale russe, la chancelière allemande a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec son homologue.

Leur dernière discussion a eu lieu le mois dernier.

Une visioconférence impliquant M. Poutine, Mme Merkel et le président français Emmanuel Macron s’est tenue en mars.

Mme Merkel exécute actuellement son quatrième mandat de chancelière.

Elle se retirera à la fin de celui-ci après près de 16 ans en charge.

Les élections fédérales du 26 septembre décideront qui lui succèdera dans ce rôle.

La question de Nord Stream 2 a été l’une des plus controversées du règne de Mme Merkel.

Le gazoduc est extrêmement controversé, ses détracteurs affirmant que Moscou pourrait l’utiliser comme levier sur l’Ukraine.

Ils craignent qu’il ne confie essentiellement le contrôle de l’approvisionnement en gaz de l’Europe à Moscou.

L’administration du président américain Joe Biden est massivement contre le projet, ce qui a provoqué des frictions entre Berlin et Washington.