Angela Merkel se démène désespérément pour apaiser Biden – la rangée Nord Stream 2 éclate | Politique | Nouvelles

Des responsables allemands se rendront cette semaine dans la capitale américaine pour discuter des ramifications économiques et politiques d’une querelle sur le projet de 9 milliards de livres sterling. La chancelière Merkel rencontrera Joe Biden plus tard ce mois-ci lors de son premier voyage en Europe en tant que président américain. Avant la réunion critique, une délégation allemande dirigée par l’assistant de Mme Merkel en matière de politique étrangère, Jan Hecker, et Lars-Hendrik Roeller, son principal conseiller économique, s’entretiendront avec leurs homologues américains.

Ils rencontreront le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et la représentante au commerce Katherine Tai, selon un rapport du groupe de médias Funke.

La mission sera considérée comme vitale pour améliorer les relations entre les États-Unis et l’Allemagne après une période agitée sous Donald Trump.

L’ancien président américain s’en est souvent pris à Berlin sur diverses questions, notamment le commerce, la défense et l’énergie.

Il a également menacé de sanctions contre la plus grande économie d’Europe pour son implication dans le gazoduc Nord Stream 2 en provenance de Russie.

Mais le président Biden a reculé devant la menace de sanctions immédiates contre le projet, affirmant qu’il est presque terminé et que cette décision entraverait les relations entre Washington et l’Europe.

Le gazoduc a acquis une importance politique au-delà des 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel qu’il fournirait à terme à l’Allemagne et à d’autres États européens.

Ses opposants affirment qu’il risque de déstabiliser l’Ukraine et de donner au président russe Vladimir Poutine de grands pouvoirs pour jouer avec l’Europe en menaçant de fermer les robinets.

Nord Stream 2 appartient à Gazprom, la société énergétique publique russe, et est financé par six sociétés énergétiques européennes, dont Shell et Uniper.

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré : « C’est une pratique normale dans les relations germano-américaines que des conseillers se déplacent pour faire avancer les discussions.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré qu’il était impatient de revitaliser les relations entre Berlin et Washington.

Il a déclaré aux journalistes : « Nous avons pris note de la décision de Washington et des commentaires du président Biden sur la question et avons clairement indiqué que nous avons intérêt à rechercher une voie unifiée.

«Comme par le passé, nous nous concentrons sur le dialogue avec les responsables à Washington et continuerons de le faire.»

Mme Merkel a déclaré aux journalistes qu’elle avait accepté la position de M. Macron après une réunion bilatérale entre les deux.

Le radiodiffuseur d’État danois DR a cité un rapport classifié selon lequel le service danois de renseignement de défense avait autorisé l’Agence de sécurité nationale américaine à utiliser l’infrastructure Internet du pays pour espionner Mme Merkel, ainsi que des politiciens en France, en Suède et en Norvège.

Lors de son voyage en Europe, le président Biden devrait assister au sommet du G7 au Royaume-Uni, participer à une réunion de l’OTAN à Bruxelles et également rendre visite au président Poutine à Genève.