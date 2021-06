Angela Rayner a été giflée à Commons pour une enquête par courrier électronique privé: “L’affaire est réglée!” | Politique | Nouvelles

La cheffe adjointe du parti travailliste Angela Rayner et d’autres membres de l’opposition ont exprimé leur colère face aux informations selon lesquelles les ministres du gouvernement utilisent des courriels privés – et à leurs yeux dangereux – pour mener des affaires avec le gouvernement. Le chef du parti travailliste a comparu à la Chambre des communes et a exigé que des preuves des correspondances soient conservées pour de futures enquêtes publiques et a critiqué la conduite des conservateurs. Mais la secrétaire parlementaire du Cabinet Office, Julia Lopez, qui a présidé les questions urgentes, a rapidement renversé Angela Rayner lorsqu’elle a révélé que les conservateurs avaient déjà mené de nombreuses enquêtes sur des e-mails privés qui passent toujours par des canaux transparents et sont assez courants à la lumière de la pandémie. .

Mme Rayner a pris la parole à la Chambre des communes et a montré un document rédigé qui montrait que les contrats gouvernementaux étaient approuvés via des courriels personnels de députés.

Elle a demandé au gouvernement de lancer des enquêtes sur les e-mails privés utilisés et de conserver les preuves pour les futures enquêtes publiques sur la gestion de la pandémie.

Ses commentaires interviennent alors que l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a utilisé des e-mails privés pour faire des affaires.

La secrétaire du Cabinet, Julia Lopez, qui a présidé les questions urgentes sur les fuites du gouvernement qui ont révélé l’affaire de M. Hancock, a répondu aux préoccupations de Mme Rayner en exposant les procédures et les opinions du gouvernement sur les e-mails privés utilisés.

LIRE LA SUITE: Annonce de Sajid Javid EN DIRECT: le nouveau secrétaire à la Santé déclare que les blocages sont terminés

Elle a expliqué aux Communes la politique du gouvernement en matière de communication et a déclaré: «D’autres formes de communication électronique peuvent être utilisées dans le cadre de la conduite des affaires du gouvernement.

“Chaque ministre est chargé de veiller à ce que les informations gouvernementales soient traitées de manière sécurisée, mais la manière dont cela est fait dépendra du type d’informations et des circonstances spécifiques.

“Maintenant, elle soulève une question sur l’achat d’EPI … qui aurait été effectué par une adresse e-mail privée et je suis heureux d’examiner cela.

“Mais il faut comprendre qu’au moment où nous sommes au plus fort de la pandémie, un énorme volume de correspondance arrivait aux ministres via leurs adresses électroniques personnelles, à leurs adresses parlementaires, à leurs adresses électroniques ministérielles.

Elle a poursuivi : « Je tiens à assurer l’honorable dame que nous avons mené un certain nombre d’enquêtes internes et externes sur cette affaire.

“Je tiens donc à assurer l’honorable dame que cette affaire a déjà été examinée, elle a tout à fait raison de poser des questions et j’ai tout à fait raison de vouloir la rassurer.

“J’ajouterais également qu’il y a eu un certain nombre de débats sur les contrats Covid dans cette maison – l’un d’eux a eu lieu à Westminster Hall.

Mme Lopez a ensuite ajouté qu’elle ne savait pas si Mme Rayner “s’est engagée” dans l’un de ces débats et a qualifié ses préoccupations de posture politique.