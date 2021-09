Angela Rayner en points de suture alors que Starmer qualifie Boris Johnson d’« outil » | Politique | Nouvelles

Les commentaires du leader travailliste sont venus alors que Sir Keir racontait au public comment son père travaillait comme outilleur et était un professionnel dévoué, c’est là qu’il affirmait que sa croyance dans le travail acharné et son désir de rejoindre le parti travailliste étaient enracinés. Et dans un coup du revers au Premier ministre Boris Johnson, Sir Keir a suggéré que son père Stanley Johnson pourrait lui-même être considéré comme un “outilleur”.

Il a déclaré au public : « Mon père était un outilleur.

“Bien que d’une certaine manière, Boris Johnson l’était aussi!”

Ses commentaires ont suscité des applaudissements bruyants alors que la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, pouvait être vue en train de rire.

Cela survient alors que Mme Rayner elle-même a fait une série de commentaires controversés sur le Premier ministre lors d’un événement en marge de la conférence du parti samedi.

JUST IN Labor LIVE: Starmer forcé de riposter aux chahuteurs travaillistes alors que le discours sombre dans la farce

S’exprimant lors de l’événement, Mme Rayner a martelé: “Nous ne pouvons pas faire pire qu’une bande d’écume, homophobe…

“Raciste, misogyne, absolument ignoble…

“République bananière, vil, méchant, Etonian … morceau d’écume.”

Elle a ajouté qu’elle s’était “un peu retenue” avec les commentaires qui ont déclenché des appels furieux pour qu’elle s’excuse, ce qui, selon elle, ne se produira que lorsque M. Johnson s’excusera pour les commentaires faits sur les communautés LGBTQ + et BAME.

LIRE LA SUITE Starmer a chahuté pendant le discours alors que le perturbateur claque les pertes de main-d’œuvre « C’était votre politique du Brexit ! »

Sir Keir a tenté de repousser les cris en qualifiant “généralement ce sont les conservateurs qui le chahutent”.

Un manifestant a également été retiré de l’événement par la sécurité peu de temps avant que le leader travailliste ne commence son discours alors qu’il chantait “oh Jeremy Corbyn” et portait une tenue du drapeau palestinien.

Starmer a même été chahuté en parlant de sa mère mourante par un autre membre du public furieux.

Le leader travailliste utilise son discours pour rompre avec l’ère Jeremy Corbyn du travail et prétendra que son parti est «de retour aux affaires». Ce sera le discours politique le plus important de sa carrière et il visera à montrer que les travaillistes sont capables de s’attaquer aux grands problèmes auxquels la Grande-Bretagne est confrontée, notamment le changement climatique et la reprise après la pandémie.