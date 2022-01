Angela Rayner fait allusion à une confrontation épique des PMQ avec Boris Johnson | Politique | Des nouvelles

Angela Rayner a dû succéder au chef du parti travailliste Sir Keir Starmer la semaine dernière après avoir été testé positif pour le coronavirus pour la deuxième fois en un an. Mme Rayner s’est heurtée à Boris Johnson à propos de la hausse des prix des factures d’énergie et a exigé une réduction de la TVA pour aider les Britanniques en difficulté. Elle a confirmé sur BBC Breakfast qu’elle pourrait à nouveau intervenir aux Communes pour interroger le Premier ministre sur des allégations de fête pendant le verrouillage alors que Sir Keir attend de voir s’il est maintenant négatif.

Mme Rayner a déclaré à l’animatrice de la BBC Nina Warhurst: « J’attends les résultats des tests de Keir ce matin.

« Et si Keir est testé négatif, il est évidemment en mesure de répondre aux questions du Premier ministre.

« Mais de toute façon, je serai à ses côtés s’il est là ou je serai là pour demander des comptes au gouvernement. »

Dans son interview, Mme Rayner a réitéré que Boris Johnson devait répondre personnellement aux nouvelles allégations selon lesquelles une fête se tiendrait au numéro 10 au plus fort du premier verrouillage en mai 2020.

Un e-mail obtenu par ITV plus tôt cette semaine montrait apparemment le haut fonctionnaire Martin Reynolds exhortant le personnel à assister à un rassemblement dans le jardin de Downing Street et à « apporter votre propre alcool ».

Le règlement de l’époque imposait aux Britanniques de ne pas rencontrer plus d’une personne en dehors de sa bulle à l’extérieur.

Mme Rayner a insisté sur le fait que M. Johnson n’était « pas le bon Premier ministre pour ce pays », car elle a déclaré que sa position était désormais « intenable ».

Elle a également dû repousser les accusations selon lesquelles le Parti travailliste aurait tenté de « capitaliser » sur les revendications pour obtenir un soutien.

La colère contre les allégations est venue de plusieurs directions, y compris au sein du parti conservateur.

L’arrière-ban Nigel Mills a averti que tout haut responsable qui assisterait volontairement à l’événement ne pourrait pas occuper un poste où il serait responsable de l’établissement de la politique COVID-19.

Il a déclaré à la BBC : « C’est totalement intenable, nous avons vu des gens démissionner pour bien moins que cela. Si le Premier ministre a sciemment assisté à une fête, je ne vois pas comment il peut survivre. »

Downing Street a refusé de dire s’il était présent à l’événement de mai, malgré les informations selon lesquelles lui et sa fiancée (maintenant épouse), Carrie Symonds, faisaient partie d’une trentaine de personnes à un moment où de tels rassemblements étaient interdits.

Le Premier ministre a déclaré qu’il appartenait à Sue Gray, la haut fonctionnaire qui enquête sur une série de fêtes signalées à Downing Street et ailleurs à Whitehall au cours de 2020, de déterminer ce qui s’est passé.

Sir Charles Walker, vice-président du comité d’arrière-ban des conservateurs de 1922, a déclaré qu’il y avait beaucoup de colère face à ce qui s’était passé et a déclaré que le Premier ministre devait de toute urgence rétablir la confiance du public.

« Je pense que le Premier ministre doit passer les six prochains mois à restaurer la confiance dans le n°10 et à prendre de bonnes et solides décisions. Je pense que c’est le défi pour lui », a-t-il déclaré à Channel 4 News.