Angela Rayner reçoit un coup de pouce après une «tentative de rétrogradation bâclée» – Le complot de Starmer «se retourne contre lui» | UK | Nouvelles

Le potentiel de leadership d’Angela Rayner évalué par la députée travailliste

Un certain nombre de membres travaillistes à gauche du parti se sont montrés indignés à la suite du limogeage de Mme Rayner en tant que présidente du parti et coordinatrice des campagnes. Des personnalités comme l’ancienne secrétaire de l’Intérieur de l’ombre, Diane Abbott, ont affirmé que Sir Keir tentait de faire «porter la canette» à Mme Rayner pour les résultats désastreux des élections locales en Angleterre. Elle a plutôt été transférée au poste de chancelier fantôme du duché de Lancastre et remplira le nouveau rôle de secrétaire fantôme pour l’avenir du travail, en plus de maintenir son poste d’adjointe élue.

Certains ont présenté cette décision comme une promotion, affirmant que cela prouvait que Sir Keir voulait que Mme Rayner ait plus d’influence dans le parti.

D’autres affirment que c’est le début de ses plans pour amener le parti à une position plus centriste.

Richard Wyn Jones, un politologue, a déclaré qu’il s’agissait d’une “tentative bâclée” de rétrograder Mme Rayner, renforçant par inadvertance sa position dans le parti et parmi la gauche corbynite.

Il a déclaré à Express.co.uk: “La perception serait qu’il y avait une tentative de rétrograder et que cela s’est retourné contre lui.

Angela Rayner: La rétrogradation de la dirigeante adjointe la renforcera à court terme, a-t-on affirmé (Image: GETTY)

Keir Starmer: Le remaniement du chef a été décrit comme une “ rétrogradation bâclée ” (Image: GETTY)

«Sa position s’en trouve probablement renforcée, du moins à court et moyen terme.

“Et il semble que cela ait laissé Starmer considérablement affaibli, encore une fois, au moins à court et moyen terme.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait qu’il y avait une querelle entre Sir Keir et Mme Rayner, M. Wyn Jones a répondu: “Oui. Il y a cette bataille presque incessante au sein du Parti travailliste entre la gauche et la droite, et la dramatis personae change régulièrement.

“Il y a une tension incessante au sein du parti travailliste et ce qui semble lui donner du piquant, c’est que beaucoup de gens de la gauche douce ont soutenu Starmer en pensant qu’il apporterait plus de discipline et plus d’ordre tout en conservant certaines des politiques qu’ils pensaient être les meilleures; certains des choses qu’ils associaient à Corbyn mais pour se débarrasser du chaos et des choses qu’ils désapprouvaient.

Andy Burnham: Le maire du Grand Manchester serait en lice aux côtés de Rayner (Image: GETTY)

“Mais maintenant, à tort ou à raison, les gens se sentent trahis par Starmer, c’est donc un élément supplémentaire dans ce conflit sans fin au sein du parti travailliste.”

John McDonnell, l’ancien chancelier de l’ombre, a été l’une des figures travaillistes les plus virulentes à condamner la distanciation de Sir Keir par rapport aux politiques de Jeremy Corbyn.

Au lendemain des élections locales de mai, il a exhorté le dirigeant travailliste à réadopter la feuille de politique radicale de M. Corbyn, affirmant que c’était le seul moyen de reconquérir l’électorat.

Dans une interview accordée à l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: “Ce que je lui ai dit, c’est que vous devez montrer aux gens le type de société que vous voulez créer, le programme politique qui permettra d’atteindre cette société et vous devez revenir à cette véritable campagne populaire.

John McDonnell: Le Corbynite a été particulièrement vocal dans sa critique de Starmer (Image: GETTY)

Diane Abbott: L’ancien secrétaire de l’Intérieur de l’ombre a également joué contre Starmer (Image: GETTY)

“Nous ne devons plus jamais envoyer nos candidats dans une campagne électorale presque nus sans programme politique, sans une vision clé du type de société que nous voulons créer.”

Il a depuis partagé des vidéos de Sir Keir sur Twitter s’engageant à maintenir la politique de M. Corbyn dans ses discours précédents.

Élu à la tête en avril de l’année dernière, Sir Keir s’est déclaré déterminé à maintenir la plupart des plans contenus dans les manifestes 2017 et 2019 du parti.

Cela comprenait des choses comme la suppression des frais de scolarité et la nationalisation des chemins de fer.

Par ailleurs, dans ses «Dix engagements» publiés avant son élection, il a exposé nombre des promesses de M. Corbyn les années précédentes.

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

À ce jour, il est revenu sur au moins deux d’entre eux.

Cette semaine, il a déclaré que les travaillistes disposeraient d’un tout nouveau plan de pouvoir non basé sur les manifestes de M. Corbyn et Tony Blair.

Beaucoup ont répondu aux appels de M. McDonnell, Mme Abbot et Richard Burgon à revenir aux années Corbyn comme une «trahison» du Parti travailliste et de ses électeurs.

Paul Embery, un syndicaliste de premier plan et membre travailliste, a déclaré que la rhétorique continue plonge le parti dans un état de délabrement supplémentaire.

Nouveau plan: Starmer a déclaré qu’il avait des plans d’alimentation non basés sur Corbyn ou Blair (Image: GETTY)

Il a déclaré à Express.co.uk: «Il y a de grands éléments du mouvement travailliste qui sont plus intéressés à nourrir leur idéologie puriste qu’à faire les compromis nécessaires pour gagner le pouvoir.

«Particulièrement maintenant avec la gauche radicale dont la présence est beaucoup plus proéminente dans le parti depuis Corbyn, il me semble que certains d’entre eux préfèrent pouvoir dire: ‘Je n’ai pas fait de compromis, je suis resté fidèle à mon idéal, mon idéologie radicale «même si cela signifie que le Parti travailliste ne va pas gagner le pouvoir.

«En fait, c’est une trahison parce que si vous voulez vraiment gagner le pouvoir, si vous voulez vraiment changer le pays, vous devez prendre des décisions difficiles, articuler des politiques et des principes qui sont en contact avec des millions de gens ordinaires. “