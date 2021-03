Angela Rayner Rift: La gauche travailliste «inquiète» alors que Keir Starmer a surnommé le «cheval de Troie» | UK | Nouvelles

Keir Starmer « jeté dans la poubelle de l’histoire » prédit l’expert

On pense que Sir Keir s’apprête à remanier son cabinet fantôme au milieu des sondages en baisse. La longue période de lune de miel dont il a profité après être devenu leader l’an dernier semble toucher à sa fin. Potentiellement en ligne pour la hache est sa chancelière des ombres Anneliese Dodds.

Elle et Sir Keir ont été critiqués plus tôt ce mois-ci après s’être opposés aux projets du gouvernement d’augmenter l’impôt sur les sociétés dans le budget.

Une grande partie de la dissidence provenait des voix de gauche du parti, Steven Fielding, professeur d’histoire politique à l’Université de Nottingham, ayant déclaré à Express.co.uk que l’opposition à Sir Keir est une tendance croissante car beaucoup deviennent « inquiets « avec sa direction.

Il a déclaré que le soutien historique aux augmentations d’impôts parmi les politiciens fortement socialistes tels qu’Angela Rayner, le chef adjoint, Clive Lewis, un éminent Corbynite, et d’autres membres de l’ombre sous l’ancien chef Jeremy Corbyn ont clairement rompu avec la direction.

Le professeur Fielding a ajouté qu’il y avait environ « 20 à 25 pour cent » des membres du parti, ainsi que le groupe de campagne socialiste, qui « attaqueront toujours Starmer ».

Angela Rayner: Il y a un « malaise » croissant parmi les membres sous la direction de Keir Starmer (Image: GETTY)

Keir Starmer: Les sondages du leader travailliste ont plongé au tournant de 2021 (Image: GETTY)

Cependant, les indécis qui constituent l’essentiel du parti et qui sont de plus en plus sceptiques quant à la stratégie de Sir Keir sont vitaux.

Le professeur Fielding a déclaré: «Il y a un malaise plus général parmi les gens en dehors de ce groupe hostile central qui sont un peu préoccupés par la direction de son leadership.

«Depuis qu’il est devenu leader, il s’est concentré sans relâche à essayer de démontrer et de communiquer de différentes manières, formes ou formes que le parti a changé.

«Et cela vise les électeurs du Mur rouge que les travaillistes ont perdus en 2019 – maintenant, on ne le voit jamais sans le drapeau; il en a parlé dans divers discours sur la famille, la communauté, la sécurité, le patriotisme – ce dernier est vraiment ce qui attire certains membres.

Anneliese Dodds: On pense que le chancelier de l’ombre est en ligne pour la hache (Image: GETTY)

«Des gens comme Clive Lewis disent que si vous commencez à brandir un drapeau comme celui-là pour obtenir les votes des électeurs du mur rouge, vous sous-entendez presque que c’est raciste.

« Si vous ne dites pas: ‘Eh bien, je suis patriotique – mais il y a beaucoup de problèmes à être britannique, l’Empire britannique n’était pas si génial’, si vous ne critiquez pas le fait d’être britannique tout en disant vous êtes patriotique, alors ils ont des problèmes avec ça.

«Quand les gens voient Starmer dire ces choses patriotiques aux électeurs du mur rouge, ils pensent: » Attendez une minute, ce n’est pas ce que nous voulons, ce n’est pas ce que nous défendons « .

« Et donc cela fait partie d’un sentiment de malaise que certaines personnes ont eu à propos de Starmer et de la direction dans laquelle il prend la fête, ils le considèrent comme une sorte de cheval de Troie. »

Angela Rayner: De nombreux membres socialistes ont traditionnellement été en faveur des augmentations d’impôts (Image: GETTY)

Parti travailliste: le parti espère renforcer sa position aux élections de mai (Image: GETTY)

Hier, Sir Keir a été exhorté par Len McCluskey à «honorer» les promesses de gauche auxquelles il s’était engagé l’an dernier pour offrir une alternative crédible aux conservateurs.

Le secrétaire général d’Unite the Union – qui est le plus grand bailleur de fonds individuel du parti – a déclaré que le dirigeant travailliste souffre d’un « manque d’authenticité » et de direction.

Écrivant dans The Independent, il a déclaré: « Les groupes de discussion montrent qu’au mieux son parti travailliste est perçu comme terne, absent de convictions ou de présence, au pire opportuniste, ne suivant le vent politique qu’après qu’il a soufflé, faisant rarement le temps. »

Il a fait référence à une plainte déposée par le regretté ancien politicien conservateur Willie Whitelaw selon lequel les travaillistes sous Harold Wilson pendant la campagne électorale de 1970 circulaient dans le pays « suscitant l’apathie », et a déclaré: « Aujourd’hui, c’est vrai. »

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Il a ajouté: «La tourmente engloutit les circonscriptions à la pointe de l’ingérence injustifiée et antidémocratique d’en haut, alors que nous nous dirigeons vers le plus grand jour de vote depuis les élections générales du 6 mai.

« Starmer devrait vivre dans une grotte pour ne pas être conscient des préoccupations concernant la direction, ou l’absence de direction, de son parti travailliste et la désaffection conséquente que cela a provoquée chez les électeurs. »

Il a affirmé que « les électeurs peuvent sentir » l’incertitude du sommet du parti travailliste, et qu’ils « savent que c’est un parti qui ne sait pas qui il est maintenant et pour qui il parle maintenant ».

Pendant ce temps, le départ potentiel de Mme Dodds fait partie de ses plans pour rétrograder plusieurs ministres fantômes peu performants après les élections locales, selon le Sunday Times.

Len McCluskey: Le leader de Unite a déclaré que Starmer manquait actuellement d’« authenticité » (Image: GETTY)

Les alliés du chef affirment que Mme Dodds n’a pas réussi à communiquer efficacement la vision du parti.

On pense que Rachel Reeves est en lice pour remplacer Mme Dodds.

La secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, est également dans le cadre.