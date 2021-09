Angela Rayner se lance dans une diatribe explosive de deux minutes contre « l’écume des conservateurs » | Politique | Nouvelles

La chef adjointe du parti travailliste a fait connaître ses véritables sentiments alors qu’elle s’adressait aux membres du parti lors d’un apéritif régional hier soir.

Admettant qu’elle en avait marre d’être dans l’opposition, la députée d’Ashton-under-Lyne s’est lancée dans une amère tirade contre le gouvernement.

Elle a déclaré: “Les histoires que je raconte sur mon enfance sont pour que les gens se regardent et puissent dire” regardez ce que nous avons fait, regardez ce que nous avons accompli lorsque nous sommes au gouvernement et regardez ce que nous pouvons faire ” .

“Et nous l’avons vu avec nos maires, nous l’avons vu avec Steve [Rotheram], avec Andy [Burnham], nous l’avons vu avec nos membres dans le gouvernement local, la différence que nous avons faite lorsque nous sommes au pouvoir. Nous ne faisons aucune différence quand nous n’avons pas le pouvoir, nous ne faisons que crier sur la touche. J’en ai marre de crier sur la touche, je parie que vous aussi.

“Nous ne pouvons pas faire pire qu’un tas d’écume, homophobe, raciste, misogyne, pile absolue, république bananière, ignoble, méchant, Etonian, chic… racaille.”

Son discours a été accueilli par des acclamations et des applaudissements de membres travaillistes de soutien.

“Je me suis un peu retenue”, a ajouté Mme Rayner après avoir repris son souffle.

Elle a ajouté: “Nous devons faire mieux que cela, non pas à cause de nous, non pas à cause du travail que nous faisons, mais à cause du travail extrêmement bon que nos militants locaux, conseillers, maires ont fait.

“Parce que nos communautés ont traversé tellement de choses et elles méritent absolument mieux.

“Passez une bonne nuit camarades, organisez une excellente conférence, franchissez cette porte et apportez-nous le pouvoir.”

La ministre du gouvernement Amanda Milling a qualifié les propos du député travailliste de “choquantes” et a exigé des excuses du chef adjoint.

“Choquant. Angela Rayner doit s’excuser pour ces commentaires”, a-t-elle déclaré.

“N’oubliez pas que Rayner était l’homme de main de Corbyn lorsque le parti travailliste s’est retrouvé mêlé à l’antisémitisme.

“Elle n’a pas agi. Plutôt que de lancer de fausses accusations, les conservateurs se concentrent sur les priorités du peuple.”

Plus à venir…