Angela Simmons aurait rejoint la série « Real Housewives », mais voici la vérité

Le tournage de la saison 14 de The Real Housewives of Atlanta est en cours. Les acteurs de longue date Porsha Williams et Cynthia Bailey ont choisi de ne pas revenir à la série Bravo bien-aimée. Mais il y a des gros frappeurs majeurs et des visages familiers qui reviennent et rejoignent le casting. Sheree Whitfield revient pour la troisième fois depuis la création de la série. Marlo Hampton, qui est un ami de la série depuis la saison 4, a finalement reçu une pêche et est passé à temps plein. Kandi Burruss, Drew Sidora et Kenya Moore reviennent également pour une autre saison. La star de la piste Sanya Richards Ross est la plus récente addition. Et tandis que la mondaine Angela Simmons a été aperçue lors d’événements avec le casting et que les rumeurs selon lesquelles elle ferait partie de la série se sont répandues, des sources affirment que Simmons ne fait pas partie du casting.

Des sources proches de la production ont déclaré à TMZ que bien que Simmons ait récemment assisté à la soirée de Hampton à Le’Archive à Atlanta, elle n’était pas là pour tourner les scènes de la nouvelle saison. Simmons a déménagé de New York à Atlanta, mais ce n’est pas pour RHOA. Elle reste productrice exécutive et membre de la distribution de Growing Up Hip Hop de We TV. Elle travaille également sur sa propre émission, Just Angela.

BScott a continué « The Real » et a confirmé qu’Angela Simmons et Monyetta Shaw tournaient pour la saison 14. Bravo aime apparemment Angela mais ne peut pas la lancer officiellement car elle est liée à un autre réseau, ce qui est vrai car Angela est sur WETV. #RHOA pic.twitter.com/nZfrmkT3xS – geai (@JaysRealityBlog) 15 décembre 2021

Indépendamment du fait que Simmons ne soit pas dans la série, il y aura beaucoup de drame. Whitfield est un élément central de la saison à venir. Sa relation avec Tyrone Gilliams, sa prison nouvellement libérée, et la façon dont ils gèrent sa libération sont quelque chose que les producteurs cherchaient vraiment à mettre en valeur. Mais Gilliams a refusé de filmer, citant les termes de sa libération surveillée comme un conflit.

TMZ a rapporté que Gilliams a envoyé à l’émission un cessez et s’abstenir de supprimer toute mention de son nom et de son image, même des saisons précédentes. Il a été présenté dans l’émission par intermittence via l’audio du téléphone depuis la saison 4. Gilliams et Whitfield seraient désormais en retrait parce qu’elle aurait tenté d’amener des caméras à leurs dates prévues.

Whitfield aurait également un drame majeur avec Sidora. Moore et Hampton ont écrasé leur querelle. Mais ils se sont récemment désabonnés sur Instagram et ont partagé des messages cryptés sur leurs histoires Instagram, laissant beaucoup croire qu’ils se renforcent à nouveau.