Angela Simmons s’ouvre à Taraji concernant les abus domestiques | REGARDEZ

* Parfois, vous regardez des gens à la télévision et pensez qu’ils ont tout compris. Cependant, si vous avez un monocle de bon sens, vous savez que les gens ne sont que des gens, pour le meilleur ou pour le pire.

Sur le dernier ep de Tranquillité d’esprit avec Taraji le sujet était « Pourquoi les femmes restent-elles dans des relations blessantes ?« Eh bien, dans l’émission, la personnalité de la télévision immobilière / animatrice de talk-show et la fille de Rev Run (Joseph Simmons), Angèle Simmons, a expliqué pourquoi elle était restée dans une relation abusive plus longtemps que la logique ne le lui avait conseillé. Elle a d’abord décrit leur relation comme « géniale ».

« Je ne l’ai pas complètement vu avant qu’il ne soit trop tard, vous savez ? » dit Simmons. « Comme une fois que vous êtes dans une relation jusqu’aux genoux et que vous vous demandez, est-ce vraiment ma vie ? Et puis à chaque fois qu’il y a un désolé, je ne sais pas comment tu finis par rester. Genre, tu penses juste qu’ils sont vraiment désolés. Ou cela ne se reproduira plus.

« C’était en grande partie mental, mais quand j’ai commencé à voir des ecchymoses et tout ça, je me suis dit, d’accord, c’est en fait réel », a expliqué Simmons.

«Ça m’a secoué. Comme si je me sentais horrible après tout, tu vois ce que je veux dire ? Comme si je me sentais brisé. Vous savez, c’est peut-être moi », a déclaré le joueur de 34 ans. « Et c’est la partie la plus difficile dans une relation. Comme quand tu as l’impression d’être la raison, comme comment pourrais-je contrarier quelqu’un au point qu’il me traite comme ça ? »

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Sheryl Underwood est reconnaissable en tant que NFLer Lamar Jackson pour l’épisode d’Halloween de « The Talk »