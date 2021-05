Ángela Torres explique pourquoi elle ne s’identifie pas à l’amour romantique

(CNN espagnol) – Ángela Torres est la plus jeune d’une famille de plusieurs générations d’artistes. A 22 ans, après une longue carrière dans le cinéma et la télévision en Argentine, il a décidé de se concentrer sur la musique. Dans son premier album, «La Niña de fuego», elle rend hommage à sa grand-mère Lolita Torres, chanteuse et comédienne qui a eu une carrière exceptionnelle en Espagne et en Argentine. Dans une interview “In Dialogue with Longobardi”, il a raconté comment il a réussi à réaliser son rêve d’étudier la comédie musicale à Broadway à l’âge de 15 ans, a parlé du lien fort qu’il ressent avec sa grand-mère et a rappelé une tendre anecdote avec son oncle, le l’auteur-compositeur-interprète Diego Torres, qui l’a invitée sur scène à l’un de ses concerts à l’âge de trois ans.

Authentique et éloquente, la jeune femme a expliqué pourquoi elle ne s’identifie pas à l’amour romantique et a souligné qu’il y a plus de liberté émotionnelle dans les nouvelles générations.

Marcelo Longobardi: Comment êtes-vous entré dans la musique?

Angela Torres: Je pense que la première chose qui m’est apparue comme je le voulais était de chanter avant d’agir. Je ne sais pas s’il y a eu un jour où je suis devenu chanteur… plus que tout ça me remontait le moral, espérant avoir quelque chose à dire. En 2019, lorsque j’ai terminé le roman “Simona”, j’ai décidé de prendre le temps de consacrer mon énergie à la musique.

Marcelo Longobardi: Avez-vous trouvé votre son ou le cherchez-vous?

Angela Torres: Je pense que mon son aujourd’hui serait de ne pas être classé dans aucun son.

Marcelo Longobardi: Votre dernière œuvre, «La Niña de fuego», séduit votre grand-mère…

Angela Torres: Oui, il est inspiré par elle. Quand j’ai fini “Simona”, j’étais très fatigué mentalement et je suis parti en sac à dos dans le sud de l’Argentine avec un ami pour la première fois. Un jour, j’ai commencé à écouter ma grand-mère dans les montagnes, au milieu de nulle part. En écoutant ses disques, je suis tombé sur “La Niña de fuego”, qui est la chanson d’un film du même nom qui est très épique dans sa carrière. J’ai senti son énergie vibrer comme moi. Je cherchais ma musique et elle est apparue avec ces mélodies. Au bout de trois ou quatre mois, j’ai fini par aller en Espagne pour faire mon album, ce qui est aussi une coïncidence, car elle était étroitement liée à ce pays.

Marcelo Logobardi: Avez-vous connu votre grand-mère?

Angela Torres: Oui, jusqu’à l’âge de 4 ans, j’ai eu la chance de partager, car mon père vivait avec elle. J’avais l’habitude d’y aller le week-end et j’ai de bons souvenirs (…) il a toujours été un ange, tu vois, une personne très lumineuse. Il a été actif pendant plus de 50 ans.

Marcelo Longobardi: Vous êtes-vous un peu connecté avec cet aspect multiforme d’elle?

Angela Torres: Oui, de nombreux endroits. Et parfois, des choses magiques se produisent. Les gens me la rappellent tout le temps. Il y a de grandes femmes qui m’arrêtent dans la rue et se mettent à pleurer quand elles se souviennent d’elle. En grandissant, j’ai pris conscience de qui il était vraiment. Chaque fois que je sors pour une première, je pense à ma grand-mère.

Marcelo Longobardi: Vous êtes la petite-fille de Lolita Torres, qui est une légende de la télévision, du théâtre et de la musique argentine. Mais dans votre arbre généalogique il y a aussi votre mère, l’actrice Gloria Carrá, votre père, le musicien Marcelo Torres et, bien sûr, votre oncle Diego Torres. Avez-vous une bonne relation avec lui?

Angela Torres: C’est bien, bien qu’un peu lointain car il vit à Miami depuis de nombreuses années. Je l’admire beaucoup et il a été très important dans mes premiers pas. Il a été la première personne à m’avoir mis sur scène à River Plate quand j’avais trois ans. C’est là que “Color Esperanza” était sorti, c’était le sommet de sa carrière. Il y a une vidéo dans laquelle je me tiens face à lui, en lui retirant presque le micro et en chantant la chanson. J’ai beaucoup d’admiration pour voir comment il fonctionne, qu’il est une personne très dévouée.

Ángela Torres se souvient d’une tendre anecdote avec son oncle Diego 1:28

Le rêve d’étudier à Broadway

Marcelo Longobardi: Avez-vous étudié le théâtre ou la musique?

Angela Torres: Dès l’âge de 7 ans, j’ai étudié séparément la comédie musicale et le chant et le théâtre. J’ai également suivi des cours et d’autres choses. À 15 ans, je suis allé étudier à New York. J’étais seul pendant un mois, je ne sais pas comment ma maman m’a laissé partir, j’étais fou. J’étais heureux, réalisant le rêve de ma vie de prendre une comédie musicale à Broadway. C’était fou. C’était la première fois que je voyais ces pièces, j’ai pleuré dans chacune d’elles. Il vivait dans un petit hôtel à sept pâtés de maisons d’où il allait étudier avec des personnes âgées. Cela leur a donné un peu l’impression que j’étais seul, alors ils m’ont parrainé.

Angela Torres: J’ai réalisé mon rêve d’étudier à Broadway 1:09

Liberté amoureuse

Marcelo Longobardi: Vous avez déclaré publiquement que vous pratiquez le polyamour. Est-ce vrai, vous n’avez pas de partenaire stable?

Angela Torres: Je pense que dans ma génération, ce qui est là, ce qui est plus présent, c’est le remettre en question. Interroger l’amour, remettre en question l’amour. Osez vous demander les choses que vous savez que vous avez déjà dans votre tête depuis que vous êtes petit parce qu’elles sont mises en vous, comme cet amour c’est que vous aimez quelqu’un et que vous n’êtes pas avec une autre personne. Tout ce que je fais, c’est remettre cela en question. Pour moi, aimer une personne signifie-t-il que je ne peux pas partager avec une autre? Aimer une autre personne signifie-t-il réprimer mon désir? Non, dans mon cas, je pense que non, cela ne veut pas dire cela. Mais bon, c’est quelque chose que je pratique et ce que j’apprends au jour le jour. Et je vis toujours dans un monde où l’amour romantique triomphe parfois.

Angela Torres: Ma génération s’interroge sur l’amour 2:36

