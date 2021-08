Angela West dit que l’anévrisme a affecté l’arrestation pour conduite en état d’ébriété ⋆ 10z viral

La police de Dallas a publié une vidéo du tableau de bord et de la caméra corporelle de l’arrestation de Angèle Ouest, épouse du candidat républicain au poste de gouverneur et lieutenant-colonel de l’armée à la retraite Allen Ouest. Et ils ont publié des affidavits liés à l’arrestation de Mme West qui jettent au moins un nouvel éclairage sur les accusations que la famille de West nie fermement mais que la police semble voir à travers.

Angela West est accusée de conduite en état d’ébriété avec un enfant de moins de 15 ans à l’intérieur de son véhicule, selon les dossiers du tribunal. L’infraction reprochée est un crime. L’incident qui a conduit à son arrestation s’est produit vendredi soir.

Les vidéos montrent un SUV blanc roulant sur une autoroute. Ses pneus côté passager ont franchi une ligne blanche continue dans ce qui semblait être le bord de la route à deux reprises. L’agent qui conduisait la voiture de patrouille qui suivait le véhicule a déclenché un contrôle routier à environ 36 secondes après le début de la séquence. Le SUV blanc s’est arrêté derrière un semi-remorque dans une voie du milieu. Il y est resté après que le trafic a continué à avancer. Un agent s’est approché du côté conducteur du VUS et semble avoir demandé au conducteur de se mettre sur l’accotement de la route. Le conducteur s’est ensuite arrêté et s’est arrêté sur le bord de la route juste devant un feu de circulation à une intersection vers 3h20 de l’enregistrement. L’agent s’est ensuite approché du SUV blanc et semble avoir dit au conducteur de tourner dans une rue latérale. Le conducteur a tourné à droite et s’est arrêté à une courte distance de l’intersection environ cinq minutes après le début de la vidéo.

La vidéo passe ensuite à l’enregistrement de la caméra corporelle d’un officier. Deux voitures de patrouille étaient sur les lieux. L’officier portant la caméra corporelle demande à un autre officier de garder un « œil sur le bébé ». Puis vint une série de tests de conduite en état d’ébriété. Le nystagmus horizontal du regard n’a pas été entièrement capturé sur vidéo en raison du mouvement de la caméra corporelle de l’agent. Un officier a ensuite demandé à West de parcourir une ligne «imaginaire» (il n’y avait pas de ligne réelle sur la route) en plaçant son talon sur son orteil pendant neuf pas – qu’on lui a demandé de compter à voix haute tout en gardant ses bras le long du corps. Puis, à la fin, West devait garder son pied avant sur la ligne imaginaire, tourner en faisant de petits pas avec son pied droit et revenir à son point de départ en faisant neuf pas supplémentaires du talon aux orteils.

Une fois que West a fait les pas, elle a demandé de l’aide à l’officier.

“Je vous ai déjà donné les instructions”, a déclaré l’officier.

West, l’air perplexe, est retournée à son point de départ en faisant des pas avec une foulée qui semblait être bien au-delà des instructions du talon aux orteils – mais l’angle de la vidéo de la caméra corporelle ne montre à nouveau pas la foulée complète de West. West a ensuite continué à faire deux tours et demi supplémentaires le long du parcours – trois tours et demi au total, pour ainsi dire – malgré l’ordre de marcher neuf pas, de tourner et de reculer de neuf pas.

Après les trois tours et demi, West lui a demandé si elle avait terminé.

« Je ne peux pas te dire d’arrêter ; vous devez vous arrêter vous-même », a répondu l’officier.

“Je ne sais pas; vous me donnez le test », a répondu West. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de contravention. “Je ne sais pas quoi faire”, a-t-elle poursuivi.

West a continué à implorer sur le point de la question; l’officier lui a finalement dit qu’elle pouvait simplement “se détendre”.

Ensuite, l’agent a demandé à West de lever l’une de ses jambes et de garder son pied levé à environ six pouces du sol tout en comptant mille un, mille deux, mille trois.

West a commencé à poser des questions et a suggéré qu’elle pourrait ne pas être en mesure de terminer le test. Sa raison réelle a été coupée de la vidéo disponible, mais elle semblait exprimer une raison médicale. (Elle et son avocat ont discuté plus tard de sa situation médicale dans plusieurs interviews à la presse, comme nous l’expliquerons ci-dessous.)

West a tenté le test mais n’a pas compté à voix haute comme indiqué.

L’officier a ensuite sorti un alcootest d’un kit et a demandé à West si elle serait «prête» à se soumettre au test.

“Bien sûr”, a déclaré West.

« Avez-vous déjà soufflé dans un ballon ? » demanda l’officier.

“Un peu”, a déclaré West.

Après quelques secondes de diaphonie, West a semblé surprise qu’on lui demande de se soumettre au test.

« Vous me donnez un alcootest ? » Ouest a demandé. “Pour quelle raison?”

West a demandé pourquoi.

« Qu’est-ce que j’ai fait à part ne pas rester – changer de voie sans – je veux dire, me donner une citation ? Tu m’as fait subir tout ça maintenant ! Bien; amende; d’accord.”

West a tenté de souffler une bouffée rapide dans l’appareil; ce n’était pas assez. L’officier lui a demandé d’essayer à nouveau; elle l’a fait – émettant à nouveau une série de bouffées rapides entre les respirations dans l’extrémité de l’appareil.

L’agent lui a dit de souffler régulièrement dans l’alcootest.

Elle essaya encore plusieurs fois mais fut incapable de souffler de manière cohérente. Par conséquent, l’appareil n’a pas enregistré son taux d’alcoolémie présumé.

West a ensuite déclaré que son petit-fils était dans la voiture. L’agent a demandé si quelqu’un d’autre pouvait venir chercher l’enfant. L’officier a ensuite placé West en état d’arrestation.

Chef de la police de Dallas Eddie Garcia a abordé la situation lors d’une conférence de presse.

“Ce dont vous avez été témoin et ce dont j’ai été témoin dans un examen plus approfondi de cela n’était certainement pas ce qui a été décrit dans les médias sociaux”, a déclaré Garcia. “Ecoutez. Lorsque nous nous trompons, nous nous trompons et nous nous en tiendrons responsables. Mais aucun chef de police ne peut rester les bras croisés pendant que ses officiers sont faussement vilipendés. Les fausses représentations au sujet de mes officiers ne peuvent pas rester incontrôlées. Ils travaillent trop dur et ils sacrifient trop.

Garcia semblait émettre une réponse à peine voilée à la défense inébranlable d’Allen West de sa femme sur les réseaux sociaux.

“Les résultats de l’alcootest n’étaient pas concluants car le test n’a pas été effectué correctement”, a noté Garcia en faisant référence à l’incapacité apparente de l’accusé à fournir un échantillon approprié dans l’appareil.

“Je n’ai pas vu” de manque de professionnalisme lors de la rencontre, a poursuivi le chef.

West a déclaré lundi à KTVT, filiale de Dallas CBS, qu’elle avait commandé du bar chilien dans un restaurant et bu de la limonade avant de rentrer chez elle. Elle a déclaré que le système de navigation de son véhicule lui avait dit de se déplacer sur deux lignes et que lorsqu’elle l’a fait, elle a vu la police essayer de l’arrêter. Elle a également présenté à la chaîne de télévision un test sanguin qu’elle a obtenu pour elle-même lundi qui, selon elle, avait indiqué qu’elle n’avait ni drogue ni alcool dans les 80 heures précédant l’arrêt.

“J’ai eu un anévrisme, donc je suis parfois un peu déséquilibrée”, a déclaré West à propos des tests que l’officier lui a demandé d’effectuer sur le bord de la route. « J’ai fait des allers-retours. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que j’avais du bar chilien, je n’avais pas du mal à parler.

L’avocat de West a confirmé cette affirmation dans une interview avec le Texas Tribune.

«Elle en a parlé à l’officier et il n’y a aucune mention nulle part dans le . . . affidavit de cause probable que cette femme avait des problèmes de santé qui pourraient affecter ses performances ou se masquer comme des signes d’intoxication », a déclaré l’avocat de la défense. Todd Shapiro a déclaré à l’agence de presse.

Selon KTVT, le chef de la police a indiqué qu’un test sanguin vraisemblablement séparé administré par la police prouverait si West avait bu ou non.

Citant des dossiers judiciaires, la filiale d’ABC, WFAA-TV, a rapporté que la police avait obtenu une coupe McDonald’s du véhicule de West qui, selon les officiers, « sentait l’alcool ». Mais la WFAA a également déclaré que Garcia avait indiqué que la police n’avait pas testé le contenu de la tasse.

Ces mêmes enregistrements obtenus par WFAA alléguaient que les yeux de West étaient injectés de sang, que ses «temps de réaction étaient retardés» et que «West semblait confus et ne comprenait pas les ordres initiaux» qui lui avaient été donnés par un officier sur les lieux.

Law&Crime a contacté le département de police de Dallas pour obtenir des copies des documents pertinents, mais ils ont dit que nous devions les obtenir auprès d’un bureau du greffier. Le greffe concerné n’a pas, au moment de ce rapport, fourni les documents conformément à la demande de Law&Crime de les examiner.

D’autres dossiers judiciaires indiquent que l’affaire est poursuivie sous le nom d’Angela Michelle Graham West. Un juge a fixé la caution de l’accusé à 7 500 $ compte tenu de la « sécurité de la victime/de la communauté » et des « faits de l’infraction ».

Regardez la vidéo de l’arrestation ci-dessous :

