Angela Yee s’attaque à l’industrie du café avec sa nouvelle marque « CUP » ⋆ .

* L’animateur radio du Club des petits déjeuners Angela Yee s’attaque à l’industrie du café avec le lancement de sa marque Coffee Uplifts People (CUP).

L’experte des médias de 42 ans a déclaré que son idée de la CUP est née d’une recherche sur la discrimination à laquelle les personnes de couleur marginalisées sont souvent confrontées dans les pays où les grains de café sont récoltés et fabriqués.

La CUP sous-traitera les haricots à des agriculteurs noirs et Yee, avec ses partenaires commerciaux Tony Forte et LaRon Batchelor, contractera également des entreprises appartenant à des Noirs et à des minorités locales pour aider à construire le premier magasin de brique et de mortier de CUP qui devrait ouvrir à Bedstuy Brooklyn en août.

La marque de café durable propose des saveurs telles que Honey Mocha Berry Java, Peruvian Decaf et Cocoa Espresso.

« Les grains de café viennent de tous ces endroits différents [like] Éthiopie, Pérou, Colombie, Mexique, Guyane, Jamaïque », a partagé Yee avec BLACK ENTERPRISE. “J’ai l’impression que c’est quelque chose qui nous appartient vraiment, mais nous ne pouvons pas autant profiter des fruits de ce travail.”

CUP est actuellement vendu dans 10 supermarchés Rouses différents et sera bientôt stocké dans 11 Wholefoods à New York et 16 magasins Stop & Shop le mois prochain, selon le rapport. CUP est également disponible à Brooklyn Fare et Union Market.

“En tant que l’un des fondateurs de CUP coffeeupliftspeople, je suis ravi d’annoncer le lancement de 10 événements PopUp sur les sites @BklynRoasting faisant la promotion d’une entreprise différente appartenant à Brooklyn tous les mardis du 1er septembre au 3 novembre, de 7h à 19h”, avait précédemment partagé Yee sur Instagram.

Vous pouvez découvrir la marque CUP sur le site officiel.