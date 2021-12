Angeles Lakers contre Angeles Clippers

Ne manquez pas ce soir, 26 novembre, le match numéro 24 de la série régulière du Laquiers des anges avant l’ensemble de tondeuses anges dans la NBA.

Les Los Angeles Clippers (47-25) affrontent les Los Angeles Lakers (42-30) au Staples Center.

cotes NBA

Diffusion en direct – Regardez le match en ligne avec fuboTV (essai gratuit). Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez suivre le match en direct dans l’application ClutchPoints.

Fil Reddit.

Liste des Clippers actifs :

Jay Scrubb, Serge Ibaka, Justise Winslow, Ivica Zubac, Isaiah Hartenstein, Marcus Morris Sr., Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Luke Kennard, Terance Mann, Nicolas Batum, Amir Coffey, Jason Preston, Kawhi Leonard, Paul George

Clippers joueurs blessés :

Nicolas Batum (Sortie – Protocoles de santé et de sécurité): Les Clippers ont annoncé que Batum devrait être absent pendant un certain temps pendant qu’il passe en revue les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Jason Preston (Away – Foot): Preston a subi une intervention chirurgicale au pied droit et devrait manquer une partie importante de la saison, selon Adrian Wojnarowksi d’ESPN.

Kawhi Leonard (Extérieur – Genou droit): Leonard a subi une intervention chirurgicale en juillet sur son ligament croisé antérieur droit et il n’y a pas de calendrier pour son retour cette saison.

Liste active des Lakers :

DeAndre Jordan, LeBron James, Kent Bazemore, Malik Monk, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Russell Westbrook, Trevor Ariza, Rajon Rondo, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Avery Bradley, Austin Reaves, Kendrick Nunn, Anthony Davis

Joueurs blessés des Lakers :

LeBron James (au jour le jour – Abs): Les Lakers ont classé James comme PROBABLE pour le match de vendredi (3 décembre) contre les Clippers.

Trevor Ariza (Away – Cheville) : Les Lakers ont annoncé que F Trevor Ariza a subi une opération à la cheville droite et sera réévalué dans huit semaines.

Avery Bradley (Au jour le jour – Main) : Les Lakers ont classé Bradley comme PROBABLE pour le match de vendredi (3 décembre) contre les Clippers.

Kendrick Nunn (Away – Knee) : Les Lakers ont annoncé que Nunn souffre toujours d’une contusion au genou droit et qu’il n’y a pas de calendrier pour son retour.

Anthony Davis (au jour le jour – pouce) : Les Lakers ont classé Davis comme DOUTEUX pour le match de vendredi (3 décembre) contre les Clippers.

23h00, heure de la République dominicaine.

22h00, heure des États-Unis.

21h00, heure du Mexique.