Angélica María et Angélica Vale chanteront aux mamans mexicaines – El Sol de México

Angélica María et Angélica Vale pour la première fois ensemble dans leurs débuts en streaming offriront leurs succès solos et un duo dans le spectacle musical Angelicales, sous la direction du directeur musical Pepe Zavala, qui s’est rendu à Los Angeles pour l’enregistrement, qui a lieu le l’occasion de la fête des mères.

Les 8 et 10 mai, les chanteurs (mère et fille) se souviendront du regretté auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero, qui a composé la chanson Eddy, Eddy a La novia de América.

Il y aura aussi, “un début, de ma quatrième fille Angeliquita, elle n’a pas pu s’empêcher de monter sur scène et de chanter avec nous”, révèle Vale.

Morris Gilbert a été l’hôte de la conférence virtuelle avec Fran Escárcega, les producteurs du concept Acústicos de teatro, qui a été présenté en première sur la plate-forme numérique ainsi qu’avec l’accompagnement de musiciens latinos vivant à Los Angeles, en Californie, qui manquent de travail ces derniers temps. vivre et en personne en raison de la pandémie.

“Ils créent le premier théâtre acoustique pour lequel ils font le tour de leur musique des deux et plus tard, il y aura le même concept avec le talent que nous avons de nos œuvres musicales, petit à petit plus de streaming sortira”, rapporte Morris.

De son côté, Angélica Vale est heureuse d’interpréter ses chansons des années 80 et 90 parues à la radio et à la télévision, tandis qu’Angélica María a exprimé que l’émission aurait pu être plus longue. Cependant, “j’avais à peine été vacciné contre Covid-19, donc mon bras me faisait mal, j’avais sommeil, j’avais mal à la tête et j’ai dû prendre quatre comprimés pour l’inconfort et c’était toujours très bon, mais pas très longtemps.”

Les Angelicales en concert en streaming seront diffusées le samedi 8 mai et le lundi 10 mai pour célébrer les mamans mexicaines.