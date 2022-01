Angélica Rivera, de vivre à Los Pinos à travailler comme Uber | .

La célèbre actrice mexicaine, Angélica Rivera, ancienne première dame de Mexique avoir été un couple de Enrique Peña Nieto Au cours de son mandat, il était à une époque l’une des personnes les plus puissantes et les plus riches, avec des tenues chères et des voyages luxueux qui ont suscité beaucoup de controverse.

Aujourd’hui, il mène une vie très différente, loin du show business et avec une profile bas, réside aux États-Unis et nous en savons plus sur elle grâce à ses filles, qui ont été celles qui ont publié des photos et des vidéos avec elle.

Maintenant, la rumeur dit que cette situation a laissé de nombreux utilisateurs confus, l’une de ses filles l’a appelée Uber, beaucoup pensent qu’elle fait son travail en tant que Uber VIP.

C’était grâce à un vidéo à côté de sa fille, car nous savons que dans ces fêtes de fin d’année, elle passait ses journées avec elles et dans la vidéo, nous pouvons voir comment elles chantent toutes les deux pendant qu’Angelica est conduitePeut-être qu’elle lui a demandé une faveur, ils déménageaient juste quelque part et c’est pourquoi il l’a appelée « Uber Mère ».

Nous pouvons vous assurer exactement qu’elle travaille pour la société susmentionnée, mais pour certains internautes, il était très curieux qu’étant la première dame, Uber travaille maintenant, même pour sa fille.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DRLE D’ANGELICA ET SA FILLE



Angélica Rivera vit désormais une étape très différente de celle lorsqu’elle était première dame.

Dans les commentaires, nous pouvons voir comment les gens s’amusent, rient, font des observations et bien sûr montrent la grande affection qu’ils ont pour eux.

Il y a eu des milliers de reproductions et de nombreux emojis qui ont atteint cette publication, qui a été faite il y a quelques jours de ce qui est le moment continue d’être partagé entre les fans et les adeptes du célèbre.

Entrer à partir du moment où Angélica Rivera rend possible son retour sur le petit écran, quelque chose que beaucoup attendaient et qui arrivera probablement au moment où vous vous y attendez le moins, ne le manquez pas avec nous.