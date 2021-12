Angélica Rivera et El Güero Castro célèbrent « Dieu merci »

Angélica Rivera et El Güero Castro profitent de Noël ensemble | Instagram

Angélica Rivera et José Alberto « Le Güero« Castro, ils réapparaissent ensemble sur une photographie, les piliers de la grande famille qu’ils formaient avec leurs trois filles, rappellent à nouveau les temps anciens dans une série de cartes postales récentes.

La actrice mexicaine, Angélica Rivera est apparue dans une célébration de Noël avec « El Güero » Castro, le père de ses trois filles et dont elle a divorcé en 2008, et a épousé plus tard un ancien président mexicain.

En ce 2021, l’interprète de romans comme « Distiller l’amour« , » Mariana de la noche » et » Sin sin conceido « , Angélica Rivera, parmi tant d’autres, réapparaît avec son ancien partenaire avec qui elle a été capturée dans une série de cartes postales partagées par l’une des filles de l’ex-partenaire.

Angélica Rivera et El Güero Castro profitent de Noël ensemble. Photo : Capture Instagram

C’est Sofía Castro, la fille aînée d’Angélica Rivera Hurtado et de la productrice de télévision, qui a partagé une série d’images qui ont capturé un beau moment entre ses parents, qu’elle a accompagné d’un message de Noël émouvant pour ses abonnés.

Joyeux Noël de notre famille à la vôtre. Que tout le bien vous embrasse, vous accompagne et reste avec vous pour toujours ? Je vous souhaite beaucoup d’amour, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. Tout mon amour et mon affection pour toujours !! La jeune femme a écrit dans un message en anglais et en espagnol.

Sans aucun doute, Noël sont des dates particulièrement à apprécier en famille, quelque chose qui Angélique Rivera et José Alberto « El Güero » Castro, ne manquez pas ce dont ils étaient heureux, distribuant des sourires avec leurs filles au pied d’un grand sapin de Noël blanc avec de nombreux cadeaux.

De même, l’également « actrice de télévision » et fille du célèbre, a célébré que sa sœur cadette Fernanda, qui aurait été testée positive pour le virus, a déjà été libérée et a enfin pu les rencontrer.

Dieu merci @fernandacastromusica est déjà inscrit et cette photo c’est ce que nous avons pu réaliser après 1000 tentatives et c’est nous 5, une famille si… non conventionnelle, mais plus unie que jamais… et évidemment la meilleure.

Le « frère de Verónica Castro » compléta le tableau de famille avec un ensemble de tableaux semblable à celui porté par le « ancienne première dame du Mexique», ce qui était très curieux pour les abonnés qui suivent la jeune comédienne, puisque c’est un geste que les couples accomplissent normalement.

Certainement la famille de « Mouette« Maintenant âgé de 52 ans, il reflétait l’esprit de la famille unie qu’ils sont malgré tout.

La preuve en étaient les photos qui ont été appréciées de la publication où la grande complicité qui existe entre Sofia et le « ancien président du DIF« qui ont été capturés avec de grands sourires.

Avec elles, Regina et Sofía Castro, qui partagent joyeusement la tenue inspirée de Noël avec un short et un chemisier gris, devant, El Güero, Sofía et Angélica encadrent la carte postale.