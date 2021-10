Angélica Rivera parle de sa relation avec Peña Nieto – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice Aylín Mujica l’a fait savoir lors de l’émission Telemundo Suelta La Sopa, où elle a partagé qu’Angélica Rivera a avoué avoir souffert lorsqu’elle était amoureuse de l’ancien président mexicain Enrique Peña Nieto.

À la fin du mandat du PRI, des rumeurs ont surgi, mais jusqu’au 2 mai 2019, le divorce du couple a été officialisé, entouré de rumeurs affirmant que le mariage était un accord politique et commercial.

Le protagoniste de la telenovela La Dueña, est tombé pendant des années sur ce qui s’est passé surtout quand peu de temps après son ex-mari a rendu publique l’histoire d’amour avec le mannequin Tania Ruiz.

Ce n’est que cette semaine que le sujet a été abordé dans l’émission télévisée susmentionnée, dans laquelle l’actrice Aylín Mujica a exprimé qu’en étant une amie proche de Rivera, elle connaissait de près la douleur que cette relation lui causait.

« C’est très difficile de critiquer, d’interroger et de juger si on n’était pas proche », a déclaré le pilote.

Il a continué à donner plus de détails en assurant que « (Angélica Rivera) m’a dit : ‘Oui je suis tombée amoureuse d’Enrique et personne ne sait ce que j’ai souffert’ et ce qu’il continue de souffrir, j’imagine, car c’est une douleur qu’il a encore. . »

De la même manière, il a confirmé que l’interprète de La Gaviota était vraiment tombé amoureux du PRI.

Source : Cependant