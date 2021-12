Angélica Rivera réapparaît avec ‘Güero’ Castro et ses filles à Noël

Angelica est apparue à quelques reprises dans certains messages que ses filles ont publiés sur les réseaux sociaux, cependant, elle n’a pas manqué l’occasion d’être la protagoniste de grands moments, comme cette occasion en février 2020, lorsqu’elle est apparue à la télévision pour la soutenir fille Sofia au concours Mira Who Baila.

Angélica Rivera et Fernanda Castro (Instagram / Fernanda Castro)

L’actrice a également été présente à des moments importants de la vie de ses filles, montrant son soutien à chaque instant. Comme cela s’est produit après le diagnostic de sa fille Fernanda, en se tenant au courant de sa santé et en lui envoyant son amour à distance, et même via les réseaux sociaux.

« Blu. Je souhaite que les jours passent vite pour que je puisse vous embrasser. Se rétablir rapidement. Je t’aime », a écrit l’actrice de feuilleton dans une story qu’elle a publiée sur son profil Instagram, que sa fille a reprise sur ses réseaux, remerciant sa mère pour son geste : « Je t’aime maman ».