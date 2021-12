Angélica Rivera réapparaît avec ses trois filles et « El Güero » Castro à Noël – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Bien qu’Angélica Rivera ait décidé de s’éloigner du public après son divorce d’avec Enrique Peña Nieto, ses dernières apparitions n’ont eu lieu que sur les réseaux sociaux, où ce week-end une photographie a fait sensation dans laquelle il a été confirmé qu’elle avait passé un Noël en famille. avec ses trois filles et le producteur José Alberto « El Güero » Castro.

La personne chargée de rendre publique la carte postale émotionnelle de Noël était Sofía Castro, qui a clairement indiqué qu’ils étaient toujours une famille très proche et que ses parents entretenaient une excellente amitié malgré leur divorce en 2008.

C’est exactement à travers son profil Instagram officiel, que la star de Malverde : Le Saint Patron est apparue en train de poser et de sourire avec ses célèbres parents et ses deux sœurs, Regina et Fernanda.

« Joyeux Noël de notre famille à la vôtre. Que tout le bien vous embrasse, vous accompagne et reste avec vous pour toujours. Je vous souhaite beaucoup d’amour, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. Tout mon amour et mon affection toujours !! », a-t-il écrit en bas de la publication qui a suscité toutes sortes de réactions. Il en a également profité pour préciser que sa sœur Fernanda Castro est déjà sortie après avoir été testée positive au Coronavirus.

« Dieu merci @fernandacastromusica est déjà inscrit et cette photo était ce que nous avons pu réaliser après 1000 tentatives et c’est nous 5 une famille oui… peu conventionnelle, mais plus unie que jamais… et évidemment la meilleure », a déclaré le actrice.

Mais ce n’était pas la seule apparition publique de l’ancienne Première Dame du Mexique, puisque sa plus jeune fille, Regina, a également partagé une série de photographies dans lesquelles toute la famille apparaît lors d’un petit-déjeuner ce dimanche 26 décembre.

Sur l’une des cinq photographies, « La Gaviota » a été aperçue avec un look très discret dans une casquette et une chemise noires, ainsi que des lunettes noires avec lesquelles elle a sûrement essayé de passer inaperçue.

Tandis que, à travers les histoires de son profil social, Fernanda Castro a ajouté une série de vidéos dans lesquelles on les voit chanter pendant qu’elles déménagent au restaurant.

