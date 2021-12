Angélica Rivera, sa fille a été contaminée et voici son état de santé | Instagram

Angélica Rivera traverse une période difficile, ceci, après avoir assuré, sa fille, Fernanda castro, a contracté la maladie dérivée de la maladie qui a causé tant de pertes humaines.

La « fille d’Angélica Rivera« Fernánda Castro, a partagé le résultat sur ses réseaux sociaux confirmant ainsi la nouvelle, il est présumé que la jeune femme a pu contracter le virus dans son école.

Fernanda Castro, également fille du producteur José Alberto « El Güero » Castro avec qui Angélique Rivera a soutenu un mariage de 2004 à 2008, a laissé tous ses partisans surpris par la nouvelle.

La fille du « actrice mexicaine« Elle a mentionné qu’elle est isolée pour le moment et depuis lors, elle a partagé quelques publications depuis lundi dernier où elle a révélé les symptômes qu’elle présentait et a parlé un peu de son expérience avec le virus.

Angélica Rivera, sa fille a été contaminée et voici son état de santé. Photo : Capture Instagram

La deuxième fille d’Angélica Rivera Hurtado, a laissé ses followers plus calmes après avoir assuré qu’elle allait bien, cependant, à cause du confinement, elle s’est un peu ennuyée.

Salut! Ici pour vous faire un bilan de la planète sur laquelle je vis, j’ai été testé positif, je me sens bien, je vais bien mais je m’ennuie beaucoup, donc je serai toute la journée à répondre aux questions, lit-on dans le message de la publication.

La sœur cadette de Sofia CastroIl a également partagé qu’il s’attendait à ce que ses prochains résultats soient négatifs et ainsi pouvoir fêter Noël avec sa famille à Miami, sinon, il resterait à Boston, aux États-Unis, où il réside actuellement, a-t-il déclaré.

Il n’a pas fallu longtemps aux abonnés de votre compte pour vous faire part de messages de soutien et de solidarité.

Comme tu es belle, tu es belle, j’espère que tu vas vite te remettre, On t’envoie toutes les bonnes ondes pour que tu puisses voir ta famille, tu me manques, Fan de toi, Prends soin de toi magnifiquement, On t’envoie un gros câlin, entre autre commentaires.