Angelica Vale révèle avoir souffert de boulimie dans l’un de ses feuilletons

Angelica Vale révèle qu’elle souffrait d’un trouble de l’alimentation

La célèbre actrice et chanteur Angélica Vale a fait savoir lors de l’interview pour Yordi Rosado qu’elle a découvert qu’elle était boulimique en jouant Julieta dans le feuilleton Soñadoras, quelque chose qui était sans aucun doute très difficile pour elle pendant cette période.

Ça ne fait aucun doute que actrice Il a assez surpris ses fans après avoir révélé que dans sa jeunesse, il avait beaucoup de mal à accepter son apparence physique, ce qui l’a amené à être sur le point de devenir victime de boulimie.

Il a également annoncé que c’était son personnage dans la telenovela ‘Soñadoras’ qui l’avait aidé à se rendre compte qu’il avait un problème d’alimentation.

Dans une interview pour la chaîne de Yordi Rosado sur la plateforme YouTube, l’actrice a mentionné que c’était le producteur Emilio Larrosa qui lui avait offert le rôle de Julieta dans la telenovela à succès Televisa.

Cependant, elle a souligné qu’à l’instar de son personnage, elle vivait dans un souci constant de la forme de son corps et de son poids, ce qui lui faisait « ouvrir les yeux ».

Emilio Larrosa m’appelle et me dit ‘tu vas devenir boulimique’ et moi ‘qu’est-ce que c’est ?’. J’avais tous les symptômes, mais je ne savais pas que j’étais boulimique… J’ai du mal parce que j’ai toujours l’air grosse. Alors, si c’est un rouleau que j’apporte », a déclaré l’humoriste également.

C’était comme ça, se souvenant, la fille d’Angélica María a souligné que le problème a commencé quand elle était enfant et qu’il s’est aggravé avec le divorce de ses parents.

Ils m’ont toujours traité de gros… J’ai gagné beaucoup à 14, 15 ans environ. Elle était à moitié pleine, à cause du divorce, j’étais dedans. Plus tard, j’ai perdu du poids, mais j’ai continué avec le traumatisme ».

D’autre part, Angélica Vale a assuré que le personnage de Julieta avait amené le public à la classer comme une personne en surpoids, ce qui a nourri ses traumatismes et ses inquiétudes.

Cependant, aujourd’hui, elle considère qu’elle n’était pas grosse et qu’elle avait juste un corps différent des autres femmes.

Enfin, je remarque qu’il continue de lutter pour apprendre à aimer son corps tel qu’il est, malgré le fait que cela lui coûte du travail.

De plus, lors de l’entretien, elle a assuré qu’elle a pu y parvenir grâce à l’amour de sa famille, qui l’a sauvée de tout.

Et il convient de noter que jusqu’à il y a quelques années, les normes de beauté étaient très compliquées et cela était dû aux modèles qu’ils partageaient à la fois dans les réseaux et dans les magazines.

Cependant, et heureusement, aujourd’hui, cela a changé et de plus en plus de femmes essaient d’aimer leur corps tel qu’elles sont, car on a essayé de comprendre que tous les corps sont différents et tant que l’on est en bonne santé, c’est la chose la plus importante.

Et c’est qu’il a même été sous-entendu que la façon dont nous nous voyons et notre sécurité est ce qui nous rend beaux, car en réalité, le poids sur la balance n’est qu’un chiffre de plus.