Angélica Vale révèle qu’elle a pleuré dans l’enregistrement de « La Fea Más Bella »

La célèbre actrice mexicaine Angélica Vale rêve toujours d’être la protagoniste d’un célèbre feuilleton de TélévisionCependant, le rôle qu’ils lui ont confié n’était pas ce à quoi elle s’attendait mais cela a complètement changé sa vie personnelle et professionnelle, grâce à tout ce qu’elle a appris du personnage et qu’elle a mis en pratique elle-même.

Le célèbre fille d’Angélique Maria appris à s’aimer et cela, elle l’a avoué en entretien avec Rose Yordi un programme diffusé sur Youtube dans lequel les invités finissent par toucher aux sujets les plus sensibles et bien sûr l’interprète de Lety Padilla Solís n’a pas fait exception et elle s’est souvenue avec une grande émotion de tout ce qu’elle a appris avec ce personnage qui a suscité beaucoup d’affection du public envers elle.

« Je me souviens avoir vu plusieurs filles habillées en Lety m’imiter pendant que je dansais, à ce jour, cela me remplit d’émotion parce que quelqu’un m’invitait et une chose qui m’appartenait, parce que cette danse était la façon dont je dansais pour être drôle lors des mariages. « Regardez, l’arythmie est arrivée. » J’ai donné beaucoup de choses au personnage parce que j’étais vraiment Lety ».

Elle a avoué qu’elle pensait qu’elle était laide même si elle savait qu’elle n’était pas si mal, mais à quel point la vie émotionnelle est, elle n’allait pas bien, et de temps en temps elle se débrouillait mal en amour, elle avait un tout petit soi- estime.

C’est ainsi qu’il a également révélé que dans l’un des enregistrements de la plus belle laide Angelica Vale était tellement impliquée dans le personnage, elle a même avoué qu’elle était amoureuse d’une personne mais qu’elle l’a toujours ignoré en pensant qu’elle était sa partenaire bien que accepter qu’elle se sente coupable de s’être trahie si rapidement.

Angélica Vale se souvenait de ce moment et a avoué que dans les scènes d’Acapulco, dans lesquelles elle pleurait, c’était un vrai cri.

«C’était à la fois horrible et magnifique, parce que j’ai commencé à guérir juste là. C’est parce que Salvador Garcini le réalisateur m’a dit : « Tu sais pourquoi la telenovela ne se termine pas, parce que tu ne t’aimes pas, tu n’as pas compris Lety. Lety commence à s’aimer et vous ne vous aimez pas. Dieu fait les choses pour quelque chose ».

C’est alors qu’elle a réalisé tout le courage qu’elle avait en réserve pour tout ce qu’elle portait et tous les traumatismes qu’elle a eus grâce à être la fille d’une femme aussi belle que sa mère, c’est là qu’elle a décidé d’enlever ce sac à dos plein de choses et maintenant il peut être heureux et avoir la paix pour s’aimer et se valoriser et laisser toute cette douleur derrière lui.

Elle a même avoué qu’elle pardonnait à ceux qui ne lui rendaient pas la pareille en avouant qu’elle ne pouvait pas donner d’amour parce qu’elle ne l’avait pas envers elle-même.

C’est à quel point ce rôle était intense qu’il a fini par la changer complètement et bien sûr l’aider à grandir en tant que personne, quelque chose qu’elle n’aurait jamais imaginé trouver dans un travail et encore moins dans un rôle qu’elle ne comprenait peut-être pas pourquoi elle devait jouer .