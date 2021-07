Angelina et Brad juge de l’affaire du divorce révoqué par la cour d’appel

OMG! Le Le juge dans l’affaire du divorce d’Angelina et Brad a été révoqué par une cour d’appel. Oui, Angelina a finalement réussi à retirer le juge de son affaire de divorce, ce qui signifie que Brad perd la garde partagée et tout recommence.

Les gens ont rapporté que le juge John W. Ouderkirk, qui s’occupe de l’affaire du divorce d’Angelina Jolie et Brad Pitt, a été démis de ses fonctions., que? Comment? Comme vous vous en souvenez peut-être, en octobre 2020, Angelina s’est vu refuser cette demande. Ce juge est celui qui s’occupe de la garde des enfants. Eh bien, maintenant une cour d’appel l’a supprimé, ce qui signifie que Brad a perdu la garde temporaire de ses enfants qui lui avaient récemment été attribuées… Alors oui, cela se traduit par TOUT recommencer. C’est une boucle ! A présent, tout le monde aura l’âge légal et n’aura pas besoin du tribunal…

En 2020, lorsqu’Angelina a demandé au juge de se retirer de son affaire de divorce, elle l’a accusé avec les avocats de Brad, Anne C. Kiley et Lance Spiegel, d’avoir comploté pour la vaincre et de toujours travailler pour le compte de Brad, étant elle-même. Il a choisi ce juge et ce le juge était celui qui les a épousés en 2014, et il a travaillé pour les deux dans quoi que ce soit d’autre pendant leur mariage. En fin de compte, l’équipe d’Angelina n’a pas réussi à prouver que le juge était en faveur de Pitt à l’époque, et le juge Ouderkirk a été affecté à l’affaire. Mais maintenant, il s’avère qu’ils l’ont supprimé, mais uniquement pour un détail technique …

Selon People, le juge a été démis de ses fonctions par un panel de trois juges qui ont cité une violation de “ses obligations déontologiques” – selon un avis fourni au tribunal vendredi.

La cour d’appel a convenu avec Angelina que le juge Ouderkirk – qui était leur juge temporaire, pouvait être biaisé dans ses décisions étant donné qu’il n’avait pas divulgué ses relations d’affaires avec les avocats de Pitt.

Le comité d’appel de trois juges a noté que Brad Pitt avait demandé une nouvelle audience en juin 2020, l’avocate d’Angelina, Samantha Bley DeJean, a demandé au juge s’il travaillait sur de nouvelles affaires avec les avocats de Brad. Le juge Ouderkirk a confirmé qu’il travaillait avec eux sur deux affaires qui avaient commencé en 2019 et qu’ils travaillaient toujours sur une affaire qu’il pensait auparavant terminée en 2018, mais a oublié de mentionner qu’elle était toujours en cours. Il y a l’erreur…

Un porte-parole de Brad Pitt a déclaré à People :

« La décision de la cour d’appel était fondée sur une question de procédure technique. Les faits n’ont pas changé. Il existe une quantité extraordinaire de preuves factuelles qui ont conduit le juge, et les nombreux experts qui ont témoigné, à tirer une conclusion claire sur ce qui est le mieux pour les enfants. Nous continuerons à faire ce qui est légalement nécessaire sur la base de conclusions détaillées sur ce qui est le mieux pour les enfants. »

Angelina avait déclaré qu’elle était prête à montrer des preuves de violence domestique et que trois de ses enfants allaient témoigner ; Maddox aurait témoigné contre Brad, et Brad a obtenu la garde conjointe temporaire des enfants en mai – après que le juge Ouderkirk ait refusé à Angelina sa demande de témoignage de ses enfants mineurs, ce qui n’a pas rendu Maléfique heureux, il a juré de ne jamais pardonner à Brad – et il combattrait cette décision parce que ce n’était pas fini. Alors, maintenant une cour d’appel a suspendu le juge et sa décision… ce qui est très curieux, vous ne trouvez pas ? C’EST COMME UN FILM !

Maddox a déjà 19 ans, il est donc hors de garde, mais les autres enfants sont toujours mineurs, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans.

Et c’est la nouvelle, le juge dans l’affaire de divorce d’Angelina et Brad a été démis de ses fonctions par une cour d’appel.

Imaginez le nouveau juge donnant à Brad la garde complète et des visites avec Angelina… LOL ! La torsion.

