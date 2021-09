Angelina Jolie a brisé le visage de la co-vedette d’Eternals, Salma Hayek, dans un gâteau pour son 55e anniversaire

Non seulement Angelina Jolie et Salma Hayek jouent ensemble dans Eternals, mais les super-héros à l’écran ont également retiré cette amitié de l’écran. Hayek a récemment sonné son 55e anniversaire et l’actrice a participé à la tradition mexicaine de la “mordida”. Dans la tradition amusante, la personne qui fête son anniversaire se fait pousser le visage dans le gâteau d’anniversaire. Hayek a partagé une vidéo de l’événement sur son compte Instagram, montrant un petit groupe d’amis bruyants pour l’accueillir l’année prochaine.

Alors que ses invités changent de “mordida”, Jolie, ravie mais hésitante, enfonce le visage de Hayek dans le gâteau avant de s’effondrer sur le canapé en gloussant. “Mon frère et moi essayons d’enseigner à Angie comment faire la mordida mexicaine”, a écrit Hayek en légende sur Instagram. Hayek a également montré sa silhouette enviable en maillot de bain bleu dans un autre message d’anniversaire. “Joyeux 55e anniversaire à moi”, a-t-elle écrit. “J’ai hâte de vivre une nouvelle aventure.”

Jolie est apparue partout sur Instagram récemment, rejoignant elle-même la plate-forme de médias sociaux en août afin de promouvoir des causes humanitaires qui lui tiennent à cœur. Jolie, qui travaille depuis longtemps avec des organisations philanthropiques, a fait ses débuts avec un article sincère intitulé “Lettre d’une fille afghane”. Jolie a décidé d’utiliser sa plate-forme de médias sociaux – elle a gagné 2,3 millions de followers en quelques heures – pour parler de la crise humanitaire en Afghanistan après le retrait des troupes américaines.

“C’est une lettre que m’a envoyée une adolescente en Afghanistan”, a écrit Jolie. « En ce moment, le peuple afghan perd sa capacité à communiquer sur les réseaux sociaux et à s’exprimer librement. Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux qui, à travers le monde, se battent pour leurs droits humains fondamentaux. .” En espérant que Jolie et Hayek se réunissent lors de la prochaine tournée de presse Eternals pour un contenu plus charmant sur les réseaux sociaux.