Angelina Jolie a de nouveau été repérée avec The Weeknd, et le moulin à rumeurs a plus d’étincelles que Tom Cruise et Hayley Atwell

Je peux voir pourquoi les gens sont intéressés, étant donné qu’il est difficile de dire quel pourrait être le lien entre les deux. De plus, l’écart d’âge entre Angelina Jolie (46) et The Weeknd (31 ans) ajoute également au facteur de curiosité, ici. Il convient de noter que Jolie est également impliquée dans de nombreuses causes et les deux pourraient collaborer sur un projet de type philanthropique ou d’acteur, ils pourraient être amis, ou s’il pourrait certainement encore y avoir plus en cours.