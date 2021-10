Angelina Jolie a emmené ses bragelinos à l’avant-première d’Eternals

Angelina Jolie a emmené ses bragelinos à la première d’Eternals, son plus récent film Marvel. L’actrice a amené 5 de ses enfants à l’événement, et ils étaient tous magnifiques !

L’actrice de 46 ans, avec cinq de ses six enfants, a assisté lundi à la première d’Eternals au Dolby Theatre d’Hollywood. Angelina a posé avec Maddox, 20 ans, Vivienne, 13 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et Knox, 13 ans sur le tapis rouge. Son fils de 17 ans, Pax, n’a pas assisté à l’événement. J’ai adoré cette photo… Maddox… lol !

On dit que Zahara portait la même robe que sa mère, un Elie Saab, que l’actrice portait aux Oscars en 2014. Ils étaient tous très beaux, les filles dans leurs robes, comme elles sont toutes grandes. Les jumeaux, Knox et Vivienne, la belle Shiloh. Angelina pour sa part portait une robe Balmain marron clair, et des bijoux Tiffany & Co et Beladora, son accessoire le plus marquant… le clip doré dans sa bouche. IL POSSÈDE! Juste Jared d’où vient le rapport (et ce sont les photos), il y a beaucoup de photos de l’événement.

Le nouveau film Marvel Eternals sort en salles le 5 novembre et raconte l’histoire d’un groupe de héros d’au-delà des étoiles, qui ont protégé la terre depuis l’aube de l’homme. Lorsque des créatures monstrueuses appelées Deviants reviennent mystérieusement après avoir longtemps été perdues, les Éternels sont obligés de se rallier pour défendre à nouveau l’humanité.

Ainsi, Angelina emmène ses bragelinos à la première d’Eternals. Salma Hayek a également amené sa fille de 14 ans Valentina à la première. La photo est de E!