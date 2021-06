Angelina Jolie applique-t-elle un Bennifer ? Elle a été vue chez son ex-mari

Alors, en plein milieu de 2021, il est de bon ton de revenir avec son ex ? On ne sait pas encore si l’actrice est voir Johnny Lee Miller de manière romantique ou si elle ne l’avait contacté que pour faire le point sur tout ce qui s’était passé dans leur vie depuis leur séparation.

Si vous étiez trop jeune pour vous en souvenir, voici plus sur la relation de Jolie avec Miller. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Hackers en 1995 et se sont mariés en mars 1996, exactement six mois après leur rencontre. Leur mariage a duré de 1996 à 1999, mais ils ils se sont séparés deux ans plus tôt, en septembre 1997.

L’actrice Angelina Jolie et l’acteur Johnny Lee Miller assistent à la soirée Miramax pour la 56e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards le 24 janvier 1999 au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, en Californie. (.)