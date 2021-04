Angelina Jolie blâme les changements de la vie à la maison pour avoir arrêté de diriger des concerts alors que le divorce avec Brad Pitt est en cours

Pour être clair, rien n’indique qu’Angelina Jolie fasse un travail d’actrice qu’elle préfère ne pas faire, mais il semble certainement qu’elle veuille revenir à la réalisation. Elle pourra certainement le faire à un moment donné. L’enfant aîné de Jolie a 19 ans, légalement un adulte, et son plus jeune en a 12, donc à mesure qu’ils vieilliront, elle pourra s’éloigner de la maison plus longtemps, donc même s’il lui faudra encore quelques années avant de pouvoir retourner à la réalisation, il semble aller d’avance qu’une fois qu’elle le peut, c’est exactement ce qu’elle fera.