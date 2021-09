Angelina Jolie craignait pour la sécurité de sa famille pendant le mariage de Brad Pitt

Angelina a également déclaré au point de vente: “Comment vais-je? Je me rends compte que parfois vous pouvez survivre à des choses, mais ne savez pas comment ressentir et vivre de la même manière”, a-t-elle ajouté. “Il s’agit donc plus d’être ouvert. J’essaie vraiment d’être à nouveau ouvert en tant qu’être humain.”

En mai, Brad s’est vu accorder la garde partagée de ses enfants par un juge qui avait déjà célébré le mariage du couple en août 2014. Maddox n’est pas soumis à la décision de garde. Angelina a ensuite contesté la décision et en juillet, une cour d’appel de Californie a approuvé sa demande de récusation du juge, lui permettant de conserver la garde à temps plein des enfants, Brad n’ayant accordé que des droits de visite. Récemment, l’acteur a déposé une requête auprès de la Cour suprême de Californie pour revoir l’affaire.

“Nous demandons un réexamen devant la Cour suprême de Californie parce que le juge temporaire, qui avait été nommé et renouvelé à plusieurs reprises par les deux parties, a été indûment disqualifié après avoir rendu une décision de détention détaillée et factuelle, à la suite d’une longue procédure judiciaire avec plusieurs témoins et experts , ” a déclaré l’avocat de Brad dans une déclaration à E! News cette semaine, ajoutant: “La décision du tribunal inférieur est mauvaise pour les enfants et mauvaise pour le système judiciaire surchargé de Californie.”