Angelina Jolie craignait pour la sécurité de sa famille pendant son mariage avec Brad Pitt

Angelina Jolie est au milieu d’une bataille juridique avec son ex-mari, Brad Pitt. Au milieu de cette bataille, Jolie s’est engagée dans une interview avec The Guardian, qui a été publiée samedi. Dans l’interview, l’acteur a déclaré qu’elle craignait pour la sécurité de sa famille lors de son mariage avec Pitt.

Jolie a parlé de son travail humanitaire lors de l’interview. Bientôt, la conversation s’est tournée vers sa vie personnelle et comment cela a affecté ce travail. L’actrice oscarisée a déclaré qu’elle avait pris une conscience aiguë des problèmes concernant les droits des enfants lorsqu’elle a vécu sa propre bataille juridique aux États-Unis. Elle a déclaré au point de vente: “Je me suis souvenu des droits de l’enfant, et je les ai sortis, je les ai regardés et j’ai pensé: eh bien, c’est pour quand vous êtes dans une situation et que vous voulez vous assurer qu’il y a un soutien pour les enfants dans ta vie.” Jolie a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus directe concernant sa propre situation, mais a déclaré qu’elle s’était rendu compte que “les États-Unis n’avaient pas ratifié les droits de l’enfant”.

L’intervieweur a demandé directement à Jolie ce qui la rendait préoccupée par les droits de ses propres enfants. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas en dire trop car elle se trouve actuellement dans sa “propre situation juridique” et a ajouté: “Je ne peux pas en parler”. Ils lui ont ensuite demandé si elle faisait référence à son divorce avec Pitt et aux allégations de violence domestique qu’elle avait portées contre lui, auxquelles elle a hoché la tête. Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait pour la sécurité de ses enfants, elle a répondu : « Oui, pour ma famille. Toute ma famille.

Jolie partage six enfants avec Pitt, Maddox, 20 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, tous deux âgés de 13 ans. sur la séparation en 2016. À l’époque, Jolie a demandé le divorce et a cité des différences irréconciliables pour la raison de la séparation. L’avocat du couple, Robert Offer, a déclaré à propos de la séparation : “Cette décision a été prise pour la santé de la famille.”

Jolie et Pitt ont depuis été impliqués dans une bataille juridique majeure concernant la garde de leurs enfants. Au cours de cette situation juridique, au début de 2021, il a été signalé que Jolie avait “des preuves et une autorité à l’appui” des plaintes pour violence domestique qu’elle avait déposées contre Pitt dans le passé. Les allégations concernaient une prétendue altercation avec leur fils aîné, Maddox. En ce qui concerne ce rapport, une source a déclaré à Page Six : « Brad et son camp n’ont jamais attaqué Angelina. Mais son camp pense que cette fuite a été calculée pour influencer l’opinion avant la conclusion de leur procès.