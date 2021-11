Angelina Jolie dénonce l’interdiction signalée au Moyen-Orient des « Eternals »

5 novembre 2021 / Publié par : Allison

Vivez-vous en Arabie saoudite, au Koweït ou au Qatar et espériez-vous assister à une projection de Éternels bientôt ? Ne comptez pas là-dessus et c’est à cause des trucs gays. Angelina Jolie, qui joue Thena, a récemment parlé de l’interdiction signalée des Eternals, et elle dénonce les conneries de l’Arabie saoudite, du Koweït et du Qatar en ce qui concerne la censure homophobe.

Cela vient après un rapport publié hier par The Hollywood Reporter qui affirmait qu’Eternals ne sortirait pas dans les cinémas en Arabie saoudite, au Koweït et au Qatar le 11 novembre comme prévu, car Disney n’était pas disposé à apporter plusieurs modifications très spécifiques au film auparavant. certains publics au Moyen-Orient l’ont vu. Une scène, en particulier, présente Brian Tyree Henry’s personnage Phastos, embrassant son mari à l’écran Ben (Haaz Sleiman). Brian Tyree Henry joue le premier super-héros ouvertement gay de l’univers cinématographique Marvel. Phastos embrasser son mari semble assez docile, mais c’est GAY !!!!!, et c’est un énorme non-non dans certains pays, comme l’Arabie saoudite. via THR :

Des sources suggèrent que la décision a probablement été prise concernant l’inclusion d’un couple de même sexe dans le film et le premier super-héros gay du MCU. Dans une scène, le personnage, Phastos, et son mari à l’écran, Ben, partagent un baiser passionné. L’homosexualité est toujours officiellement illégale dans le Golfe, et les films contenant tout ce qui concerne les problèmes LGBTQ sont fréquemment retirés de la sortie. L’année dernière, le titre Pixar Onward a été interdit au Koweït, à Oman, au Qatar et en Arabie saoudite pour une seule ligne faisant référence à une relation lesbienne.

Une chaîne de cinéma régionale aurait expliqué que le film était « interdit », mais n’aurait pas précisé pourquoi. Alors oui, c’est probablement ce baiser explicite de mari à mari. C’est aussi le premier film Marvel avec une scène de sexe. La scène de sexe est hétéro et, selon certains rapports, est à peu près aussi chaude que de regarder une poupée Ken sur une Barbie.

La société Disney adore gagner de l’argent, et ces gros chats avides essaieraient probablement d’acheter les droits de respirer de l’air s’ils le pouvaient. Mais Disney a en fait fait une bonne chose, et ils auraient refusé de couper le baiser gay dans Eternals, risquant ainsi une perte au box-office au Moyen-Orient. Angelina leur a donné une tape dans le dos métaphorique pour avoir gardé la scène dans le film tout en utilisant son autre main pour gifler les homophobes. via Indie Wire :

« Je suis triste pour [those audiences]. Et je suis fier que Marvel ait refusé de couper ces scènes », a déclaré Jolie à News.com d’Australie à propos de l’interdiction. « Je ne comprends toujours pas comment nous vivons dans un monde d’aujourd’hui où il y a encore [people who] ne verrait pas la famille de Phastos et la beauté de cette relation et de cet amour. Comment quelqu’un est en colère à ce sujet, menacé par cela, ne l’approuve pas ou n’apprécie pas cela, c’est l’ignorant. »

Chloé Zhao a parlé d’une réunion présumée que Marvel et Disney ont eue, au cours de laquelle ils ont discuté de ce qui se passerait avec une scène gay dans Eternals, si les haineux homosexuels montraient leur vilaine tête. Et selon Chloé, elle et Marvel ont fait savoir qu’ils ne voulaient vraiment pas que cette scène soit coupée.

2021 est une autre époque, et je peux imaginer qu’il y a encore dix ans, Disney pourrait demander timidement si Marvel pourrait le changer pour que Phastos appelle Ben son colocataire. Mais ils ne le sont pas, et c’est un progrès, non ? De plus, ce n’est même pas la chose la plus offensante à propos d’Eternals. Ils ont mis Angelina dans une perruque blonde ! Nous avons appris à l’époque de la vie ou de quelque chose comme ça qu’Angelina est un automne doux qui ne peut pas porter le cuivré d’un printemps.

Photo : Wenn.com