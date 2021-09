Angelina Jolie dit que Brad Pitt continue de travailler avec Weinstein « blessé »

– Weinstein, par l’intermédiaire de son assistant, a déclaré à TMZ… “Il est très clair pour moi que c’est pour plus de ventes sur le LIVRE d’Angie. IL N’Y A JAMAIS ÉTÉ d’agression, et JAMAIS de tentative d’agression.” HW ajoute: “C’est une publicité effrontément fausse et piège à clics. Vous êtes Angelina Jolie, chaque homme et femme du monde, j’en suis sûr, s’intéresse à vous. Est-ce que le monde entier vous agresse ?”

– Des sources proches de Brad ont déclaré à TMZ… qu’il n’avait jamais « fait équipe » avec Weinstein pour « Inglourious Basterds » – il faisait simplement partie d’un film qui Tarantino réalisé, qui a été distribué par TWC.

Angelina Jolie dit Brad Pittcontinue de s’associer à Harvey Weinstein pendant leur mariage a conduit à des mésententes entre le couple… ajoutant que c’était douloureux.

L’actrice a renversé la mèche Le gardien, disant “ça fait mal” quand son mari de l’époque a continué à s’associer avec Weinstein et/ou sa société de production – que ce soit dans le cadre d’accords de distribution ou de toute autre capacité …

AJ dit que sa haine de Weinstein a fait surface pour la première fois lorsqu’elle a travaillé pour la première fois avec lui pour le film de 98 “Playing by Heart”, au cours duquel elle prétend avoir “échappé” à une prétendue tentative de sa part de la mettre seule dans une pièce … quelque chose qu’elle caractérise maintenant comme une agression elle-même.

Elle poursuit en disant qu’elle a mis en garde les autres contre Weinstein après cela, et a même dit à son premier mari, Jonny Lee Miller, pour passer le mot à d’autres gars comme un avertissement. Angelina dit aussi qu’elle a refusé un rôle dans “The Aviator” juste pour éviter d’avoir à retravailler avec le gars.

Et pourtant, elle souligne que Brad a continué à côtoyer Weinstein dans les années 2000 – faisant équipe, indirectement, pour sortir “Inglourious Basterds” – que The Weinstein Company a aidé à libérer. Non seulement cela, mais elle affirme que Brad est allé à l’encontre de ses souhaits en approchant HW pour l’aider à réaliser son film de 2012, “Killing Them Softly”, que TWC a également distribué.

Elle dit à propos de cette époque: “Nous nous sommes battus à ce sujet. Bien sûr que ça faisait mal”, tout en ajoutant qu’elle avait refusé de brancher le film … en disant qu’elle n’avait pas assisté à des événements promotionnels avec Brad.

La chose intéressante à ce sujet, bien sûr, est que Brad aurait affronté Harvey lorsque sa petite-amie de l’époque, Gwyneth Paltrow, travaillait pour la première fois avec le producteur à la fin des années 90 … et aurait été accosté par HW pour du sexe – quelque chose que Brad a apparemment étouffé dans l’œuf après en avoir entendu parler d’elle lors d’un face-à-face avec l’homme lui-même. Dans une interview à CNN, il a dit que c’était exactement comme ça que les garçons du Sud géraient des choses comme ça à l’époque.

Il n’a pas hésité à l’héroïsme de ce moment – ​​mais c’est fou d’entendre Angie dire, des années après cela, il était vraisemblablement d’accord pour travailler avec ce même gars … même au milieu de ses objections.

