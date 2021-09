Angelina Jolie dit qu’elle n’a pas pris la décision de divorcer de Brad Pitt “à la légère”: “Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire”

Angelina Jolie a révélé qu’elle n’avait pas pris la décision de divorcer de Brad Pitt, son ex-mari et père de ses enfants, “à la légère”.

Jolie a parlé de son mariage avec Pitt dans une interview publiée samedi par The Guardian.

“Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions comme celles que j’ai dû prendre à la légère”, a déclaré Jolie au média. “Il m’a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants.”

Interrogée par The Guardian sur ce que les cinq dernières années lui avaient pris, l’actrice a répondu : “Je veux dire, d’une certaine manière, c’était la dernière décennie. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire.”

Brad Pitt déposé pour révision dans une bataille pour la garde avec Angelina Jolie suite à la disqualification du juge privé

Angelina Jolie et Brad Pitt ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce. (.)

Jolie, 46 ans, et Pitt, 57 ans, ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce. Ils sont devenus célibataires en 2019.

Depuis leur divorce, Pitt et Jolie sont enfermés dans une bataille pour la garde. L’ancien couple partage six enfants : Maddox, 20 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans.

Maddox n’est pas inclus dans la bataille judiciaire en raison de son âge.

Jolie a admis qu’elle craignait pour la sécurité de toute sa famille alors qu’elle était mariée à Pitt.

“Oui, pour ma famille”, a-t-elle déclaré au Guardian. “Ma famille complète.”

Cependant, la star de “Maléfique” a affirmé qu’elle voulait que la famille aille de l’avant, bien qu’elle se sente “brisée” par ses expériences.

“Je veux que nous guérissions et que nous soyons en paix. Nous serons toujours une famille”, a déclaré Jolie.