Angelina Jolie en tant que pompier? ⋆ 10z viral

Durée: 100 minutes. Classé R (forte violence et langage tout au long). Dans les salles et sur HBO Max.

Dans le nouveau thriller «Ceux qui me souhaitent la mort», Angelina Jolie est frappée à plusieurs reprises au visage, frappée et poignardée par Nicholas Hoult alors qu’un feu de forêt fait rage autour d’eux. Elle saute ensuite dans un étang pour survivre à l’incendie.

Est-ce que ce passage à tabac brutal et cette quasi-incinération la renvoient sur une civière au service des grands brûlés de l’hôpital? Nan. Elle a toujours l’air divine.

C’est typique de Jolie, dont les personnages deviennent rarement laids quelles que soient leurs circonstances cruelles. Qu’elle soit une ancienne danseuse aisée dans un mariage en ruine ou une méchante dragon décriée, l’actrice est toujours prête pour Vogue.

Cette fois, le glamour est particulièrement déroutant. Jolie joue Hannah – un pompier brusque du Montana. Quelle? Cela ne peut pas être vrai. Une femme fatale, bien sûr. Mais une flamme fatale?

Quand Jolie, dans son premier rôle charnu depuis 2015, est assise à une table de pique-nique en train de maudire et de faire des blagues grossières avec ses collègues de la tête de mort, vous pensez que «l’une de ces choses n’est pas comme l’autre».

Hannah a des passe-temps étranges. Elle aime se tenir à l’arrière d’une camionnette pendant que les gars roulent à pleine vitesse puis ouvre un parachute et s’envole sur le bord de la route. Amusant?

Son penchant pour les risques stupides vient d’une expérience passée traumatisante. En essayant d’éteindre un incendie des années plus tôt, elle n’a pas pu sauver trois enfants qui hurlaient. Hannah vit constamment avec la culpabilité de ce jour-là et est émotionnellement privée à cause de cela.

Alors, naturellement, sa co-star ici est un enfant. Connor (Finn Little) est en fuite contre deux assassins qui ont poursuivi et assassiné son père comptable parce qu’il en savait trop sur un puissant chef du crime (Tyler Perry

, qui a gagné son badge de mérite d’apparence de camée à plusieurs reprises).

Hannah (Angelina Jolie) protège Connor (Finn Little) d’une paire d’assassins qui veulent le tuer.

Avant de mourir, le pop de Connor a remis au garçon une note lui demandant de l’apporter à une chaîne de télévision. «Les ruisseaux mènent aux rivières; les rivières mènent aux villes », dit-il. Connor rencontre rapidement Hannah, qui est stationnée dans une tour de guet dans les bois.

Jolie et Little forment un lien touchant, quoique indescriptible, alors qu’ils se frayent un chemin à travers la forêt pour se mettre en sécurité. C’est beaucoup de course et de compassion.

Pendant qu’ils marchent, les tueurs, Jack (Aidan Gillen) et Patrick (Hoult), sont à la poursuite meurtrière, offensant de manière désordonnée tout local qui se met en travers de leur chemin. C’est une incohérence stylistique flagrante dans le film sporadiquement divertissant du réalisateur Taylor Sheridan: Quand Jolie se bat, elle devient un peu plus brillante et une poussière de suie comme si elle était Bert de «Mary Poppins». Mais quand Jack tire une femme dans la tête, on voit pleinement son cerveau éclaboussé sur la vitre de la voiture. Alors, le film est-il graveleux ou pas?

Le couple est également la Lucy et Ethel des assassins. Ils laissent derrière eux des scènes de crime en désordre et déclenchent maladroitement un énorme incendie de forêt. Ils seraient très faciles à attraper, en particulier compte tenu de Gillen, qui a joué Little Finger sur «Game of Thrones», est parmi les personnes les plus maléfiques qui soient.

D’une part, j’admire la simplicité du film. «Ceux qui me souhaitent la mort» a peu de personnages, peu d’endroits, pas de rebondissements et un objectif de conduite primordial: la survie. Mais cette simplicité a ses inconvénients lorsque vous avez envie de nouveaux paysages, d’une voix différente ou d’un moment imprévisible. Il n’y en a pas.

Angelina Jolie joue un modèle de pompier dans «Ceux qui me souhaitent la mort». AP

En dépit d’être une She-Hulk qui semble insensible à la douleur physique, Jolie réalise sa meilleure performance depuis un certain temps – sans doute depuis plus d’une décennie. Elle est détendue, déterminée et maternelle ici, et se connecte bien avec Little, qui est un grand talent.

Jolie devrait saisir plus d’opportunités d’acteur comme celle-ci, mais avec moins de lance-feu.