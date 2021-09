Angelina Jolie en visite à la Maison Blanche pour dénoncer les violences de genre

En mars de cette année, la majorité démocrate de la Chambre des représentants a voté en faveur de l’entrée en vigueur de la loi, mais l’affaire est bloquée au Sénat en raison du blocus des républicains.

En plus de promouvoir cette question, Jolie a prévu de demander ce mercredi que des “réformes au FBI” soient promues, que la “formation judiciaire” sur les violences sexistes soit élargie et que des travaux soient menés pour un plus grand “accès égal à la santé” des victimes de ce fléau, a expliqué une porte-parole de l’actrice.

Plus précisément, l’actrice revendique une collecte et une “analyse impartiale de preuves médico-légales” dans les cas de violences sexistes ou indirectes, a ajouté le porte-parole.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré dans un tweet qu’elle avait rencontré Jolie “infatigable et engagée” et qu’elle lui avait parlé de la nécessité d’adopter la loi susmentionnée et de “continuer à se battre pour les femmes, les enfants et les familles du monde entier . “

Dans ses remarques aux journalistes, Jolie a déclaré qu’elle était “encouragée” par les réunions qu’elle a tenues mardi avec divers sénateurs, dont le leader démocrate Chuck Schumer, sur la possibilité d’une nouvelle loi.

En plus d’affecter un tiers des femmes américaines à un moment de leur vie, la violence sexiste aux États-Unis a un allié néfaste dans les armes à feu : une moyenne de 53 femmes meurent chaque mois par balles par leur partenaire, selon le organisation de contrôle des armes à feu Everytown.

Cependant, les données officielles sur les violences sexistes aux États-Unis sont rares et sont souvent signalées comme des abus « domestiques », ce qui masque le fait que 4 victimes sur 5 sont des femmes.