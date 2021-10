Angelina Jolie et Kids Zahara et Shiloh Go Glam pour une autre première

C’est une autre affaire de famille glamour pour Angelina Jolie!

Le lauréat d’un Oscar a apporté Zahara, 16 et Shiloh, 15 ans, à la première de son film The Eternals au Rome Film Fest 2021 à Rome, en Italie, le dimanche 24 octobre. Les trois ont présenté des looks élégants sur le tapis rouge – Angelina portait une robe bustier personnalisée Atelier Versace en platine, confectionnée à partir du patrimoine en maille métallique, tandis que Zahara portait une robe licou blanche grecque avec des bretelles croisées dorées. Shiloh a enfilé une chic robe de cocktail noire sans manches, associée à des baskets à pois jaune fluo, rouge et noir.

Angelina et ex Brad PittAu fil des ans, ses six enfants ont parfois rejoint l’actrice sur le tapis rouge lors de ses premières de films. Ces dernières semaines, l’actrice a emmené plusieurs enfants avec elle à des événements de célébrités alors qu’elle fait la promotion de The Eternals de Marvel, dont la sortie est prévue le 5 novembre.

Lundi dernier, le 18 octobre, cinq des enfants – Zahara, Shiloh, fils aîné Maddox, 20 et 13 ans jumelles Knox et Vivienne—A rejoint Angelina à la première à Los Angeles du film de super-héros. Leur frère Pax, 17 ans, n’a pas assisté à l’événement.