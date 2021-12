Angelina Jolie et sa fille Zahara luttent contre les violences faites aux femmes

Cela a été rapporté par l’ancien Brad Pitt dans un message qu’il a publié sur son compte Instagram, dans un post qui enregistre déjà près de 900 000 « j’aime ».

« C’est un honneur de visiter Washington, DC. avec Zahara, et travailler avec les défenseurs et les législateurs pour moderniser et renforcer la loi sur la violence à l’égard des femmes #ViolenceAgainstWomenAct afin d’inclure des protections pour la santé et la sécurité des enfants, des communautés de couleur, des tribus, des survivants LGBTQ, des zones rurales et de tous les survivants « , a-t-il compté .

Il a ajouté : « Nous avons besoin de réformes qui incluent une formation judiciaire, des processus judiciaires tenant compte des traumatismes qui minimisent le risque de préjudice pour les enfants, fournissent des programmes technologiques pour détecter les ecchymoses sur tous les tons de peau, et créent une collecte impartiale de preuves médico-légales et des protections. vulnérable », a écrit l’actrice sur son réseau social.