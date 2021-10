Angelina Jolie et ses extensions de cheveux inégales

Angelina Jolie et ses extensions de cheveux inégaux ... est devenu viral … OMG! WTF ? Angelina a assisté à la première de son dernier film, ‘The Eternals’ au Roma Film Festival, avec ses filles Zahara et Shiloh, mais ce n’était pas sa robe métallique Atelier Versace, ou à quel point elle et ses filles étaient belles que c’est devenu viral, non , c’était ses horribles extensions. MDR!

Les gens ont immédiatement remarqué que la Jolie portait des extensions de cheveux longues et inégales et qu’elles sont devenues virales … WTF? Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires se moquant de ceci :

« Comment laissez-vous Angelina Jolie marcher sur un tapis rouge avec des extensions de cheveux comme ça, ils vont virer quelqu’un » – a écrit un utilisateur sur Twitter.

« Celui qui a fait ces extensions à Angelina doit être ami avec Jennifer » – a déclaré un autre, faisant référence à l’éternelle rivalité entre Jolie et Aniston – qui, comme vous le savez, a d’abord été mariée à Brad Pitt.

« Maintenant, je ne suis pas styliste, mais celui qui a fait les extensions d’Angelina les a mal ou ivres. »

Bahahahahahaha sérieusement, comment personne ne lui a rien dit. Mais tu sais quoi, je suis sûr que c’était exprès, tu penses vraiment qu’Angelina Jolie, ANGELINA JOLIE, ne s’est pas vue dans le miroir ? Votre assistante, quelqu’un, n’avez-vous pas remarqué que vos extensions ressemblent à celles que votre petite fille les a mises dans la voiture ? Quand ces célébrités sont-elles vérifiées encore et encore avant de fouler le tapis rouge ? Ses filles ne l’ont pas vue et elles ont dit, maman s’il te plaît, est-ce que ces extensions ont l’air affreuses ? ALLEZ! Cela semble fait exprès pour qu’ils en parlent, c’est un accessoire de plus comme le clip dans la bouche la dernière fois. Avec quel calcul c’est… puh-bail ! MDR! Shiloh avec ses chaussures de tennis, Zahara était magnifique. Belles filles.

Alors Angelina Jolie et ses extensions de cheveux dépareillées. Pensez-vous vraiment que c’était une erreur? Vraiment?