Angelina Jolie et The Weeknd dînent ENCORE ensemble ! – Rumeurs d’amour

Angelina Jolie et The Weeknd dînent ENCORE ensemble ! – est l’actualité du moment. L’actrice de 46 ans a été vue avec la chanteuse canadienne de 31 ans, en train de dîner ensemble dans un restaurant de Los Angeles, et contrairement à la dernière fois (rappelez-vous ?) Cette fois il y a des photos ! PHOTOS!

Selon Dailymail, Angelina continue d’alimenter les rumeurs de romance avec The Weeknd en sortant avec lui dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica ce samedi soir. Je veux dire, ne peuvent-ils pas être amis et autres ? NON! Selon les médias, elle aide les gens à croire qu’ils ont quelque chose.

Le reportage précise que la mère de 6 enfants et le chanteur ont passé deux heures dans la partie privée du luxueux restaurant. C’est drôle qu’ils n’aient pas dit qu’ils avaient mangé ou bu, n’est-ce pas ?

Angelina est arrivée seule à 20h35, mais est partie avec lui après le dîner. Et c’est drôle comme ils le soulignent dans le rapport, “ça ne la dérangeait pas de sortir avec lui”. Oui en effet!

The Weekend et Angelina s’étaient déjà rencontrés sur ce site en juillet, mais ils n’avaient pas été photographiés ensemble. À l’époque, on disait que c’était juste une réunion d’affaires, selon Pagesix.

Dailymail a une tonne de photos d’eux quittant l’endroit et The Weeknd semblant s’ennuyer et peu d’amis. Meh !

Le rapport note que le 10 juillet, Jolie et The Weeknd ont été photographiés lors d’un concert à Los Angeles, The Weeknd d’une part avec des amis et Angelina était assise avec ses filles Shiloh et Zahara à regarder le concert.

The Weeknd, Metro Boomin et Angelina Jolie hier soir à LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5 – The Weeknd World🌅 (@WorldTheWeeknd) 11 juillet 2021

Alors, Angelina Jolie et The Weeknd sortent ensemble ? Qui sait? Là-bas, ils disent qu’il s’agit de relations publiques pures pour qu’ils en parlent. C’est drôle comme les comptes TW sont les plus actifs. Peu importe!