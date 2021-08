Angelina Jolie fait ses débuts sur Instagram et élève sa voix pour l’Afghanistan

“C’est une lettre qui m’a été envoyée par une adolescente en Afghanistan. À l’heure actuelle, les Afghans perdent la capacité de communiquer sur les réseaux sociaux et de s’exprimer librement. Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux-ci. qui partout dans le monde ils se battent pour leurs droits humains fondamentaux », a-t-il déclaré dans son message. Angelina.

Avec trois photographies, deux de la lettre envoyée par la jeune femme et une autre avec sept femmes sur le dos portant la burqa traditionnelle, Jolie a montré une fois de plus son engagement pour une plus grande équité et son soutien à des causes justes, comme par exemple permettre désormais aux Afghans et aux Afghanes et à la planète d’avoir la possibilité de s’exprimer dans leur profil.

Dans la lettre que la militante a partagée sur son compte officiel @angelinajolie, on peut lire : « J’étais à la frontière de l’Afghanistan deux semaines avant le 11 septembre, où j’ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans. Cela faisait 20 ans. il y a. années”. La jeune femme a exprimé son rejet du déplacement que la population a dû vivre une nouvelle fois en raison de ce changement politique.

“Et à cause de la peur et de l’incertitude qui s’est emparée de votre pays. Dépenser autant de temps et d’argent, verser du sang et perdre des vies juste pour y arriver, est un échec presque impossible à comprendre. Regarder pendant des décennies comment les réfugiés sont traités les Afghans : que certains des personnes les plus capables au monde sont traitées comme un fardeau, c’est aussi dégoûtant.

“Savoir que si elles avaient les outils et le respect, tout ce qu’elles feraient pour elles-mêmes. Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais se sont battues pour cela. Je continuerai à chercher des moyens d’aider. Et J’espère que vous vous joindrez à moi.” , termine le texte significatif qui a atteint plus de 500 000 likes et 37 000 commentaires.