Angelina Jolie fait ses débuts sur Instagram et partage une lettre déchirante d’une jeune Afghane

La star hollywoodienne Angelina Jolie a rejoint Instagram et a déclaré qu’elle utiliserait la plate-forme pour partager des voix luttant pour leurs droits humains fondamentaux, y compris celles qui sortent d’Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans.

Dans son premier message sur la plate-forme de médias sociaux, Jolie a partagé une lettre qu’elle a dit avoir reçue d’une adolescente anonyme en Afghanistan, qui craignait de vivre dans le pays dans les circonstances actuelles.

« À l’heure actuelle, le peuple afghan perd sa capacité à communiquer sur les réseaux sociaux et à s’exprimer librement.

“Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux à travers le monde qui se battent pour leurs droits humains fondamentaux”, a écrit l’acteur oscarisé de 46 ans.

Les talibans ont envahi Kaboul dimanche après que le président Ashraf Ghani a fui le pays, mettant ainsi fin à une campagne de deux décennies au cours de laquelle les États-Unis et leurs alliés avaient tenté de transformer l’Afghanistan.

Il a déclenché le chaos à l’aéroport de Kaboul, d’où l’Amérique et les nations alliées tentent d’évacuer en toute sécurité des milliers de leurs citoyens et alliés.

Jolie a rappelé l’époque où elle était à la frontière de l’Afghanistan deux semaines avant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et a déclaré avoir rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans il y a près de 20 ans.

« Il est écœurant de voir des Afghans se déplacer une fois de plus à cause de la peur et de l’incertitude qui sévissent dans leur pays. Dépenser autant de temps et d’argent, avoir des effusions de sang et des vies perdues pour en arriver là, est un échec presque impossible à comprendre », a-t-elle écrit.

Ce qui est également écoeurant, c’est la façon dont les réfugiés afghans sont “traités comme un fardeau”, a déclaré Jolie dans une critique apparente des dirigeants mondiaux.

« Sachant que s’ils avaient les outils et le respect, ils feraient tout pour eux-mêmes. Et rencontrer tant de femmes et de filles qui non seulement voulaient une éducation, mais se sont battues pour cela.

« Comme d’autres qui se sont engagés, je ne me détournerai pas. Je vais continuer à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous vous joindrez à moi”, a conclu l’acteur.

Jolie a posté la lettre entière de la jeune fille avec une photo de sept femmes afghanes dos à la caméra.

Dans la lettre, la jeune fille a détaillé ses difficultés à aller à l’école après la prise de pouvoir par les talibans.

“Nous avions tous des droits, nous (pouvions) défendre nos droits librement, mais quand ils sont arrivés, nous en avons tous peur et nous pensons que tous nos rêves ont disparu”, a écrit la jeune fille.

Depuis ses débuts, le premier post de Jolie a reçu plus de 1,3 million de likes sur Instagram. Elle a également amassé 4,2 millions de followers sur la plate-forme de médias sociaux.

