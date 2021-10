Angelina Jolie fait son apparition sur le tapis rouge avec 5 de ses enfants et ceux de Brad Pitt

Angelina Jolie a emmené cinq de ses enfants avec elle à la première d’Eternals lundi soir. Jolie partage six enfants au total avec son ex-mari Brad Pitt, et tous sauf un sont venus avec elle pour célébrer son entrée dans l’univers cinématographique Marvel. Sa fille Zahara portait même une robe spéciale en hommage à Jolie.

Jolie était accompagnée de Maddox, 20 ans, de Zahara, 16 ans, de Shiloh, 15 ans, de Vivienne, 13 ans, et de Knox, 13 ans, à la première d’Eternals à Los Angeles, lundi soir, sur le tapis rouge. Californie. Le seul enfant manquant était son fils de 17 ans, Pax, mais la progéniture de Jolie remplissait le cadre malgré tout. Jolie portait une élégante robe marron sans bretelles pour l’événement avec une mentonnière dorée distinctive. Cependant, Zahara était la plus éblouissante dans une robe argentée longue au sol qui semble être celle que Jolie portait aux Oscars 2014.

Les enfants de Jolie Pitt sont tellement magnifiques !! pic.twitter.com/a1GgXeu7sD — ⭐️ avec un Y ⭐️ (@wynttermitchell) 19 octobre 2021

Les fans se sont précipités sur les enfants de Jolie, tous semblant avoir grandi dans leur plus grande apparition publique depuis un certain temps. En particulier, de nombreux commentateurs ont été touchés par la vue de Zahara portant l’une des robes de sa mère. La robe a été conçue par Elie Saab Couture, et des photos de Jolie la portant en 2014 ont rapidement refait surface.

Jolie incarne une guerrière surhumaine nommée Thena dans Eternals, dotée des pouvoirs de super-force, de vitesse et d’endurance. Elle est fonctionnellement immortelle pour autant qu’elle le sache, ayant vécu sur Terre pendant plus de 7 000 ans avec les autres de sa race. Les Éternels ont été créés par les Célestes et ont juré de protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Les filles d’Angelina jolie portent les mêmes tenues qu’elle C’est la chose la plus mignonne pic.twitter.com/SGLTXasw0M – Contenu d’Angelina jolie (@humansrightpunk) 19 octobre 2021

Les Eternals sont joués par l’un des plus grands acteurs de la liste A jamais réunis pour le genre des super-héros. En plus de Jolie, ils incluent Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee et Salma Hayek. Le casting comprend également l’ancienne co-star de Game of Thrones de Madden, Kit Harington, dans le rôle de Dane Whitman, un humain qui s’emmêle avec les Eternals.

Les fans sont sur les bords de leurs sièges en attendant de voir Eternals par eux-mêmes. Le film sera une étape énorme dans l’expansion du MCU et l’utilisation de certains des aspects les plus ésotériques de l’univers fictif décrit dans les bandes dessinées. Eternals sera présenté en avant-première le vendredi 5 novembre dans les cinémas des États-Unis