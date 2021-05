Angelina Jolie, l’icône de Tomb Raider, révèle pourquoi elle a presque passé le rôle de Lara Croft

Dans Ceux qui me souhaitent mort (qui joue maintenant dans les théâtres et sur HBO Max), Angelina Jolie joue un fumigène qui a parachuté dans les incendies de forêt pour aider à les combattre. Mais lorsqu’elle croise le chemin d’un garçon dans le besoin, elle se retrouve à combattre des assassins et à combattre le feu. Sans Lara Croft, qui sait si nous aurions pu voir ce dernier rôle de Jolie, car le personnage de Tomb Raider semble avoir à la fois propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets et l’a aidée à trouver la force en elle-même.