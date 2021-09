Angelina Jolie parle de son divorce houleux avec Brad Pitt

“Ce n’est pas que je veuille vraiment parler de quoi que ce soit, parce que je veux juste que ma famille se rétablisse. Et je veux que tout le monde passe à autre chose, nous tous, y compris son père. Je veux que nous guérissions et que nous soyons en paix. Nous le ferons toujours être une famille”, a-t-il déclaré.

Angelina Jolie et Brad Pitt (© . 495741508)

De plus, l’une de ces situations qui a provoqué de fortes disputes entre le couple était le nom du producteur Harvey Weinstein, qui fait face à une condamnation pour agression sexuelle au premier degré et une accusation de viol au troisième degré. Jolie a déclaré que Pitt était au courant de la situation vécue par l’actrice avec Weinstein et que cela n’empêchait pas l’acteur de travailler avec lui.

Angelina Jolie a travaillé sur le film Playing by Heart, où le désormais ancien producteur a tenté de la maltraiter, selon l’artiste elle-même. Puis ils lui ont proposé de participer au film L’Aviateur de Martin Scorsese, mais il a décliné : laissera les filles seules avec lui. Ils m’ont offert The Aviator, mais j’ai dit non parce qu’il (Weinstein) était impliqué. Je ne me suis plus jamais associé à lui ni travaillé avec lui. C’était difficile pour moi quand Brad l’a fait », a-t-il déclaré.

Brad Pitt a participé au film Inglourious basterds, coproduit par Weinstein. Par ailleurs, l’acteur a sollicité son aide pour produire le thriller Les tuer doucement. “Nous nous sommes battus pour ça. Bien sûr que ça fait mal”, a déclaré Jolie. L’actrice a déclaré qu’elle sentait que cela minimisait ce qu’elle avait vécu et évitait donc de participer aux événements du film.