Angelina Jolie partage un doux moment avec sa fille Zahara sur le tapis rouge

Angelina Jolie avait un invité adorable pour les festivités du pouvoir des femmes de Variety.

Le jeudi sept. 30, la star des Eternals de 46 ans a foulé le tapis rouge avec sa fille Zahara, 16 ans, au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills. Angelina était présentatrice à l’événement, où elle a présenté le poète Amanda Gorman.

Pour l’occasion, l’actrice oscarisée portait une robe marron à manches longues, tandis que sa fille portait un haut blanc et un pantalon et une ceinture assortis. En plus de Zahara, Angelina et ex Brad Pitt Comparer Maddox, vingt, Pax, 17, Shiloh, 15 et 13 ans jumelles Vivienne et Knox.

Angelina et Zahara ont apprécié un doux échange sur le tapis, où elles se sont embrassées et se sont tenues la main à un moment donné, et elles ont ensuite posé pour des photos avec leurs bras l’une autour de l’autre. Amanda les a également rejoints sur le tapis pour prendre quelques photos.

Lors de la présentation d’Amanda à l’événement, Angelina a prononcé un discours qui a félicité l’écrivain de 23 ans pour le talent dont la nation a été témoin au président. Joe Bidende l’inauguration plus tôt cette année. En livrant son travail émotionnel, Amanda est devenue la plus jeune personne à avoir jamais lu un poème lors d’une investiture présidentielle.