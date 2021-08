Angelina Jolie partage une lettre émouvante d’une jeune Afghane

Angelina Jolie rejoint Instagram pour commenter l’Afghanistan 1:09

(CNN espagnol) – Angelina Jolie a utilisé ses réseaux sociaux pour commenter la situation politique en Afghanistan.

“En ce moment, le peuple afghan perd la capacité de communiquer sur les réseaux sociaux et de s’exprimer librement. Je suis donc venu sur Instagram pour partager leurs histoires et les voix de ceux qui, partout dans le monde, se battent pour leurs droits humains fondamentaux.” Ce sont les propos de Jolie, qui a également partagé des extraits d’une lettre qui aurait été écrite à la main par une jeune femme afghane.

Dans le manuscrit, la jeune femme exprime son souhait de pouvoir travailler et étudier, et raconte la peur qu’elle et sa famille ont ressentie en recevant la visite des talibans dans leur propre maison : « Un jour, ils sont venus chez nous et nous avions tous peur et plus tard à partir de ce jour-là, j’ai pensé à quelle heure je devrais aller à l’école le matin dans cette situation, à cause de son existence. » Et il a ajouté : « Nous avons tous perdu notre liberté et sommes à nouveau incarcérés.

Angelina Jolie est envoyée spéciale pour le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un titre qu’elle a reçu en 2012 après ses années de travail avec l’agence. Au cours de ses déplacements en tant qu’envoyée spéciale, elle a vu de près la situation des réfugiés afghans.

L’actrice a terminé son message avec un message de fiançailles : “Comme d’autres qui sont fiancés, je ne reculerai pas. Je continuerai à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous vous joindrez à moi.”

Jolie n’est pas la seule célébrité à s’exprimer sur la question. Le prince Harry et son épouse Meghan ont également déploré la situation en Afghanistan dans un communiqué publié mercredi par la Fondation Archwell.