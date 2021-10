Angelina Jolie passe du temps avec son ex-mari Jonny Lee Miller. L’actrice a été aperçue lors d’une autre soirée avec son ex à Beverly Hills.

Cela fait plus de 20 ans que les acteurs de Hackers ont divorcé, mais ils disent que sur la base de leurs récentes visites dans un restaurant de Beverly Hills, l’ancien couple est toujours des amis proches.

Les parents ont surpris Angelina sur le siège passager de la voiture de Lee Miller ce lundi 11 octobre.

NOUVEAU🚨 | Angelina Jolie a été vue en train de dîner avec son ex-mari Jonny Lee Miller à Los Angeles. ?? 11 octobre 2021. pic.twitter.com/t3rioG0NmN – Des nouvelles d’Angelina Jolie (@wantexjolie) le 12 octobre 2021

Et alors qu’Angelina a déjà été vue avec Jonny ces derniers mois, une source a dit à E! News qu’ils « ne sont que des amis ».

L’actrice de Maléfique a visité l’appartement de l’acteur à Brooklyn en juin. À cette époque, Jolie était accompagnée de son fils de 12 ans, Knox, qui était un ami du fils de Jonny, Buster. L’initié assure qu’Angelina et Jonny sont de bons amis depuis des années.

Angelina a été vue une deuxième fois dans l’appartement de Jonny en juin, cette fois avec son fils de 17 ans, Pax.

Aucun des deux acteurs n’a parlé de leurs récentes retrouvailles, mais ils ont déjà déclaré qu’ils étaient restés amis après leur divorce en 1999.

Après leur divorce, Angelina a épousé Billy Bob Thornton et Brad Pitt, tandis que Jonny a épousé Michele Hicks. Jolie et Lee Miller ont divorcé de leurs partenaires respectifs et sont actuellement célibataires.

