Angelina Jolie passe plus de temps avec l’ex Johnny Lee Miller au cours d’un dîner

En 2014, elle s’est souvenue d’avoir rencontré son ex-mari sur le tournage du thriller Hackers de 1995, affirmant qu’elle associait le film à « l’amour ».

« C’est là que j’ai rencontré Jonny, qui est toujours un grand ami », a expliqué Angelina. « Alors je pense à lui quand je pense à ça. Bien que je sois sûr que le film a l’air si ancien maintenant, mais nous nous sommes beaucoup amusés à le faire. »

Après leur séparation en 1999, Angelina s’est mariée Billy Bob Thornton et Brad Pitt, alors que Jonny était marié à Michèle hicks. Ils sont tous les deux divorcés de leurs partenaires respectifs et sont actuellement célibataires.

Angelina est apparemment restée célibataire depuis son divorce avec Brad, déclarant à Vogue britannique en février qu’elle « se concentrait sur la guérison de notre famille ». Maintenant que ses six enfants sont plus âgés, elle dit : « [Happiness is] revenant lentement, comme la fonte des glaces et le sang qui revient dans mon corps. »